Красавчика Трюдо высмеяли за застенчивость

Встречи западных лидеров отныне рискуют запомниться благодаря цветастым носкам, коротким платьям и нетрадиционным парам, а не сделанным с трибун заявлениям. В этом свете самой обсуждаемой фигурой переговоров можно назвать премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Очередную волну интереса к главе канадского правительства вызвало опубликованное в Сети видео: политик стоит поодаль от что-то оживленно обсуждающих коллег, не решаясь подойти к ним. "Милый мальчик Джастин Трюдо неловко стоит, пока мировые лидеры игнорируют его на саммите G7", – написал на своей странице в Twitter журналист Терек Фатах.

Pretty boy @JustinTrudeau stands awkwardly as world leaders ignore him at the #G7Summit. Maybe he shd strip. pic.twitter.com/jNahUdKWfA #cpcldr