Красавчика Трюдо высмеяли за застенчивость

Заданный саммитом стран НАТО тон – когда в центре общественного внимания оказываются не политики, а их заявления, – продолжается и после встречи. В очередной раз нашел чем зацепить публику премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Встречи западных лидеров отныне рискуют запомниться благодаря цветастым носкам, коротким платьям и нетрадиционным парам, а не сделанным с трибун заявлениям. В этом свете самой обсуждаемой фигурой переговоров можно назвать премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Очередную волну интереса к главе канадского правительства вызвало опубликованное в Сети видео: политик стоит поодаль от что-то оживленно обсуждающих коллег, не решаясь подойти к ним. "Милый мальчик Джастин Трюдо неловко стоит, пока мировые лидеры игнорируют его на саммите G7", – написал на своей странице в Twitter журналист Терек Фатах.

Причины этого бойкота неизвестны. До этого Трюдо успел показать себя как человек, способный оказаться в центре внимания за счет харизмы и непосредственности. Одной из самых обсуждаемых тем на саммите НАТО, например, стали его яркие носки с эмблемой Североатлантического альянса.

Публикация от Angela Merkel (@bundeskanzlerin) Май 25 2017 в 10:54 PDT

Не остались без внимания и нежные взгляды, которыми он приветствовал других лидеров. Особенно ярко это проявилось при общении с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) Май 26 2017 в 7:02 PDT

Ну а разговоры о том, что канадскому премьер-министру удалось очаровать канцлера Германии Ангелу Меркель, ведутся еще с февраля 2017 года. Эти смелые предположения были сделаны на основании снимков, на которых политики запечатлены мило беседующими или вместе ужинающими.