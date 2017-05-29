Красавчика Трюдо высмеяли за застенчивость
Встречи западных лидеров отныне рискуют запомниться благодаря цветастым носкам, коротким платьям и нетрадиционным парам, а не сделанным с трибун заявлениям. В этом свете самой обсуждаемой фигурой переговоров можно назвать премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Очередную волну интереса к главе канадского правительства вызвало опубликованное в Сети видео: политик стоит поодаль от что-то оживленно обсуждающих коллег, не решаясь подойти к ним. "Милый мальчик Джастин Трюдо неловко стоит, пока мировые лидеры игнорируют его на саммите G7", – написал на своей странице в Twitter журналист Терек Фатах.
Pretty boy @JustinTrudeau stands awkwardly as world leaders ignore him at the #G7Summit. Maybe he shd strip. pic.twitter.com/jNahUdKWfA #cpcldr— Tarek Fatah (@TarekFatah) 27 мая 2017 г.
Причины этого бойкота неизвестны. До этого Трюдо успел показать себя как человек, способный оказаться в центре внимания за счет харизмы и непосредственности. Одной из самых обсуждаемых тем на саммите НАТО, например, стали его яркие носки с эмблемой Североатлантического альянса.
Не остались без внимания и нежные взгляды, которыми он приветствовал других лидеров. Особенно ярко это проявилось при общении с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ну а разговоры о том, что канадскому премьер-министру удалось очаровать канцлера Германии Ангелу Меркель, ведутся еще с февраля 2017 года. Эти смелые предположения были сделаны на основании снимков, на которых политики запечатлены мило беседующими или вместе ужинающими.
Медики также сделали певице подтяжку кожи лица и шеи
Актриса посетила Диснейленд со своими детьми
Ранее французский лидер пообщался с коллегами, которые рассказали, чего требовать от Москвы
Он купил носки, пройдя к кассе без очереди