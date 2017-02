Меркель растаяла перед красавцем-премьером Канады

В сети активно обсуждают фото, на котором Трюдо и Меркель целуются. Фотограф запечатлел, как премьер и канцлер доверительно смотрят друг другу в глаза и улыбаются. "Отличная пара", – написал один из пользователей соцсети в комментариях к фото.

Несколькими кадрами со встречи поделилась на своей официальной странице в Instagram и сама Ангела Меркель. Судя по фото, улыбка не сходила с лица канцлера даже во время официальной части визита премьер-министра.

44-летнего канадца не зря называют самым обаятельным политиком мира. Перед ним не устояла не только Ангела Меркель, ранее под чары Трюдо попали экс-президент США Барак Обама, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и даже президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

