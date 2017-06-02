Путин рассказал о своем увольнении

В Сети появился отрывок из интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Оливеру Стоуну. В частности, глава государства рассказал, почему решил оставить службу в КГБ.

Владимир Путин подал рапорт об отставке 20 августа 1991 года. В интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну он рассказал, чем руководствовался в тот момент.

"Я не был согласен с действиями, которые предприняло правительство – попытка государственного переворота – и не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время", – подчеркнул президент России. Увольнение стало бы достойным выходом из ситуации и для экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

"Если ему что-то не нравилось в работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Он пошел дальше – это его право. Но, если Вы меня спросили, считаю я это правильным или нет, то мое мнение: нет, неправильно", – заметил Путин.

"Сноуден – не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране информацию, которая бы нанесла ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично", – подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что в стремлении контролировать союзников США зашли слишком далеко. "Следить за союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а не вассалами, неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном итоге наносит ущерб национальной безопасности", – пояснил он. По словам Путина, российские спецслужбы действуют исключительно в рамках закона.