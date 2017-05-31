Видео Путина с птицей порадовало россиян

Во время визита Владимира Путина в духовный центр старообрядчества произошел курьез. В Рогожской слободе президента встретил голубь.

Владимир Путин не растерялся и, протянув руку к птице, поздоровался с ней. Все происходящее попало на видео. "Привет!": Путин поприветствовал голубя", – подписал кадры журналист Дмитрий Смирнов, выложивший видео в своем микроблоге Twitter.

Запись за несколько часов собрала сотни лайков и ретвитов. Пользователи сети тут же придумали птице кличку, назвав ее "майор Голубев".

Фото майора голубя, с которым поздоровался Путин pic.twitter.com/kLgeH95ekx — ��❤️✨ (@OraclePigFuntik) 31 мая 2017 г.

При этом некоторые в шутку предположили, что на самом деле президента приветствовал не голубь, а работающий под прикрытием сотрудник ФСО.

а вот и канал связи Трампа с Путиным попал в кадр... — ТандырBird (@designSPB) 31 мая 2017 г.

Сторонники конспирологических теорий выдвинули версию, что пернатый является связным Путина и Трампа.

"Голубь", - подумал Путин, "Путин", - подумал голубь.))) — Russian_girl29 (@Russian_girl29) 31 мая 2017 г.

В комментариях под видео пользователи устроили соревнования на самую остроумную шутку: "Голубь приветствие Путина тоже выдержал, как и Макрон", "Здравия желаю, товарищ Верховный главнокомандующий", - ответил голубь", "Голубь", – подумал Путин, "Путин", - подумал голубь".

Голубь приветствие Путина тоже выдержал, как и Макрон. — Кушнир Максим (@14b36d4c2ba14f8) 31 мая 2017 г.

Напомним, 31 мая президент России посетил историко-архитектурный ансамбль Рогожской слободы в Москве. Это первый визит главы российского государства в духовный центр старообрядчества за последние 350 лет.