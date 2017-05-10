Названа дата встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда президент Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, переговоры пройдут в июле.

"Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля", – заявил дипломат. Вопрос подготовки встречи лидеров двух стран Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает "Газета.ru".

