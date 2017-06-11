Порошенко высмеяли за нелепое прощание с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей страны со вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом. Политик попрощался с Россией цитатой Лермонтова, из-за чего в очередной раз стал объектом насмешек.

"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", – прокричал с трибуны опьяненный радостью президент Украины во время выступления. Политик добавил, что безвизовый режим с Евросоюзом стал ознаменованием полного разрыва отношений с русским миром.

Пользователи социальных сетей тут же начали высмеивать украинского лидера. "Прощай, немытая Россия!" Ахал бы дядя, на себя глядя", – пишет один из комментаторов, явно намекая на внутренние проблемы самой Украины.

Прощай немытая Россия...., Ну прощай Украина, чистюля ты наша����

Ты грязь из под ногтей вычисти ,а уж потом и про немытую Россию говори! pic.twitter.com/UerdYcszss — АНДРЕЙ ЮРИЧ (@Andrey_sawa) 11 июня 2017 г.

Многих удивил и тот факт, что Порошенко в своей речи решил выбрать цитату именно русского поэта. "А ты и дальше верь, что в Украине притесняют все русское", – пишет один из пользователей социальной сети Twitter.

"Прощай, немытая россия" - сказал Президент и заплатил налоги в россии. — Остап Вишня (@nonameUA) 11 июня 2017 г.

Некоторые напомнили Порошенко о том, что Лермонтов закладывал абсолютно иной смысл в эти строки. "Лермонтов писал "Прощай немытая Россия" предчувствуя свою гибель вдали от родной земли. Президент-недоучка – горе в стране Украина", – отмечает один из комментаторов.

"Прощай немытая Россия" - сказал президент страны, в столице которой до осени этого года будет отключена горячая вода. — Ботинок в Буша (@botinok_v_Busha) 11 июня 2017 г.

Напомним, Порошенко и ранее высказывался об уходе из семьи с Россией. "Это будет уже окончательное "Прощай" Российской империи, и слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая "Битлз", – говорил он. Как писали Dni.Ru, соглашение о безвизовом режиме между Евросоюзом и Украиной вступило в силу 11 июня.