Украина предупредила гостей "Евровидения" о России

В Сети появилась памятка для гостей "Евровидения", которое пройдет в 2017 году в Киеве. Украинские политики посоветовали иностранцам избегать разговоров о России.

Депутат Верховной рады Анна Романова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фрагмент из "буклетика", в котором содержатся 23 иллюстрированных совета по поведению в Киеве. Наравне с такими наставлениями, как "ведите себя корректно с девушками" и "помогите сохранить Украину в чистоте", политики предлагают не обсуждать Россию.



"Украинцы – миролюбивые люди", – говорится в первом пункте памятки. "Но избегайте разговоров об отношениях между Россией и Киевом. Также не называйте украинцев "русскими", – написано в буклете.

Анна Романова объяснила, что такой буклет позволит гостям "Евровидения" комфортнее чувствовать себя в Киеве. "Как правило, иностранцы не посещают Украину из-за страха. Они боятся войны, бандитов, терактов, нацистов, фашистов и еще много кого", – отметила депутат Верховной рады.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины иностранцам посоветовали пользоваться на территории Украины наличными деньгами. Также в ведомстве отметили, что в стране активно действуют кибермошенники.

Украинцы мирные люди,но не говорите с ними о Росии.

Из за этого они теряют человеческий облик и становятся орками.#евровидение — Демон (@DemonLovesYou) 18 апреля 2017 г.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну певице Юлии Самойловой. Причиной такого решения стал ее визит в Крым в 2015 году. Позднее России предложили заменить участника "Евровидения" или транслировать выступление артистки из Москвы.