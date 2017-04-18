Украина предупредила гостей "Евровидения" о России
Депутат Верховной рады Анна Романова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фрагмент из "буклетика", в котором содержатся 23 иллюстрированных совета по поведению в Киеве. Наравне с такими наставлениями, как "ведите себя корректно с девушками" и "помогите сохранить Украину в чистоте", политики предлагают не обсуждать Россию.
"Украинцы – миролюбивые люди", – говорится в первом пункте памятки. "Но избегайте разговоров об отношениях между Россией и Киевом. Также не называйте украинцев "русскими", – написано в буклете.
Анна Романова объяснила, что такой буклет позволит гостям "Евровидения" комфортнее чувствовать себя в Киеве. "Как правило, иностранцы не посещают Украину из-за страха. Они боятся войны, бандитов, терактов, нацистов, фашистов и еще много кого", – отметила депутат Верховной рады.
Ранее в Министерстве внутренних дел Украины иностранцам посоветовали пользоваться на территории Украины наличными деньгами. Также в ведомстве отметили, что в стране активно действуют кибермошенники.
Украинцы мирные люди,но не говорите с ними о Росии.— Демон (@DemonLovesYou) 18 апреля 2017 г.
Из за этого они теряют человеческий облик и становятся орками.#евровидение
Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну певице Юлии Самойловой. Причиной такого решения стал ее визит в Крым в 2015 году. Позднее России предложили заменить участника "Евровидения" или транслировать выступление артистки из Москвы.
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