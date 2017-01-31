120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи

Восемь тысяч участников из 120 стран уже подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Презентация XIX фестиваля, который откроется в Сочи в октябре, прошла в рамках Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Он открылся в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Огромный интерес к предстоящему молодежному форуму проявляют как в самой России, так и в странах СНГ и дальнем зарубежье, сообщил журналистам в ООН врио руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук.

"Мы получаем огромное количество заявок. Мы понимаем, что есть большой интерес со стороны как иностранных, так и российских участников к этому мероприятию. Это и европейские страны, Латинская Америка, Азия, Океания. На сегодняшний день представители более 120 стран уже зарегистрировались на сайте Russia2017.com", – заявил Паламарчук. Он отметил, что заявки поступают и с Украины.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, по словам организаторов, станет крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Число его участников, как ожидается, превысит 20 тысяч – половина из них из России, остальные – из разных стран мира. После регистрации заявок претендентам – молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет – предстоит успешно пройти этапы конкурсного отбора. Уже ясно, что в составе некоторых зарубежных делегаций будет более 250 представителей.

Россия принимает всемирный молодежный форум в третий раз в своей истории, напомнил Паламарчук. Врио главы Росмолодежи подчеркнул, что фестивали 1957 и 1985 годов были довольно масштабными и это история России.

"Ценности и традиции, которые были привиты, мы, конечно, хотим дальше транслировать. Но при этом у нас абсолютно новый подход к проведению фестиваля. Наша программа основывается на 17 целях устойчивого развития ООН – это основные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед современным молодым поколением. В рамках обсуждения этих вопросов мы хотим построить всю программу", – цитирует Паламарчука РИА Новости. Главной целью фестиваля он назвал подготовку площадки для открытого диалога между молодежью всех стран.

В дни фестиваля (с 14 по 22 октября) пройдут культурные и спортивные мероприятия, встречи лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков. Кроме того, около двух тысяч иностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся в шесть регионов России — Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград.

Основной посыл фестиваля в том, что молодежи в наши дни необходимо держаться вместе, – с этим согласен и посланник ООН по делам молодежи Ахмад Альхендави. "Во времена, когда есть столько сложностей в мировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе и попытаться выковать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании", - заявил он.