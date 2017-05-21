Васильев: Шантаж депутатов недопустим

Так он прокомментировал заявление заместителя гендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова. Последний написал в Facebook: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".
Таким образом Шумнов отреагировал на предложение депутата Натальи Поклонской провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.
"Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж, – заявил Васильев. - Если депутат видит, что есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, это его полномочия, которые защищены законом России. А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться".
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