Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко нелепо оправдался за поступок сына

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Президент Украины Петр Порошенко выступил на пресс-конференции по поводу введения безвизового режима со странами Евросоюза. Однако кроме ответов на вопросы по тематике мероприятия, украинскому лидеру пришлось оправдываться за своего младшего сына.
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Немалую часть пресс-конференции Порошенко, по своему обыкновению, посвятил нападкам на Россию. Так, он заявил, что страна окончательно порвала с "русским миром".

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Также он похвалил генерального прокурора Юрия Луценко за уголовное дело против бывшего президента Украины Виктора Януковича, который якобы пригласил российскую армию на территорию страны. Кроме того, Порошенко в очередной раз обвинил Москву в нежелании выполнять минские соглашения.

Тема взаимоотношений с Россией затронула даже семью главы украинского государства. Один из журналистов попросил Порошенко прокомментировать появившееся недавно в Сети фото его младшего сына Михаила в верхней одежде с надписью RUSSIA. "Я действительно увидел эту фотографию, я не видел ее раньше, это фотография с Instagram, она касается ночи на Хэллоуин, – заявил президент Украины.

Порошенко назвал поведение своего сына неприемлемым. Он добавил, что провел с ним разговор и нашел "правильные слова" для того, чтобы 15-летний подросток все осознал. "Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни", – подчеркнул он. Кроме того, Порошенко заверил собравшихся журналистов, что он и его жена делают все возможное для воспитания своих детей в "абсолютно жестких рамках".


Напомним, в начале мая журналист Левко Стек опубликовал на своей странице в Facebook фотографию Младшего сына Петра Порошенко - 15-летнего Михаила. На ней молодой человек находится в компании своих друзей. При этом на сыне украинского лидера надета футболка с надписью RUSSIA.

Позднее Стек конкретизировал, что это не футболка, а толстовка. "Коллекция компании Bosco, приуроченная к выступлению сборной России на Олимпиаде в Сочи 2014 года", – написал он. Появление сына Порошенко во "вражеской" одежде вызвало бурю негодования среди некоторых представителей украинской общественности, принявшихся обвинять семью украинского лидера в "недостаточном патриотизме".

Стоит отметить, что пресс-конференция вызвала довольно негативную реакцию со стороны пользователей социальных сетей. По их мнению, журналисты намеренно старались не задавать Порошенко острых вопросов, а сам он старательно уходил от щекотливых тем. Как заявил украинский журналист Михаил Ткач, у задававших вопрос корреспондентов сразу же отбирали микрофон, что лишало представителей прессы возможности сделать реплику в случае, если президент Украины говорит совсем не о то, что от него хотели бы услышать.

По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, пресс-конференция была нужна Порошенко для того, чтобы продемонстрировать его крайне малочисленные достижения на посту главы государства. "Его главным завоеванием является безвиз, но так как все остальные вопросы полностью провалены, он вынужден выдавать отмену виз с Евросоюзом за евроинтеграцию", – приводит слова эксперта "МК".

Автор: Иван Поляков15 мая 2017, 18:09

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