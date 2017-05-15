Путин впервые высказался о скандале с Самойловой

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в ходе двухдневного визита в Китай прокомментировал отказ Москвы от участия в "Евровидении", где должна была выступить Юлия Самойлова. По словам главы российского государства, это был правильный шаг.

"Киевские власти не в состояние проводить мероприятия подобного масштаба", – сказал глава российского государства.

В продолжение музыкальной темы журналисты спросили у Владимира Путина об исполненных им в прошлое воскресенье на рояле композициях "Московские окна" и "Город над вольной Невой". По словам российского лидера, он полагал, что его игру на музыкальном инструменте снимают для архива и не будут публиковать.

Кроме того, он с досадой добавил, что рояль был расстроен. "Играть было сложно даже мне, несмотря на то что я играл двумя пальцами", – сказал российский лидер.

При этом журналисты поинтересовались у Владимира Путина, какую бы мелодию он выбрал для встречи с президентом США Дональдом Трампом. "Не знаю... Надо с ним сначала встретиться, все обсудить и по результатам выбрать мелодию", – сказал Путин.

Также российский лидер затронул тему масштабной хакерской атаки при помощи вируса WannaCry, который уже заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру, нарушив работу как крупных компаний, так и различных государственных ведомств. По словам Путина, источник вируса находится в США. "Руководство Microsoft уже сказало, что первичным источником этой атаки являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия с этим никак не связана", – заявил он.





Владимир Путин прибыл в Китай на форум "Один пояс – один путь" в воскресенье, 14 мая. Участниками мероприятия стали главы государств и правительств из трех десятков стран. "Много действительно серьезных международных игроков, включая представителей ООН, МВФ, Всемирного банка", – отметил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Инициатива Китая "Один пояс – один путь" – это создание новых торговых путей из Азии в Европу. Россия проявляет активный интерес к проекту, который может сулить ей и ее партнерам по Евразийскому союзу существенную выгоду в качестве стран-транзитеров.

