Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 4 июля. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Мы не только сейчас едем в Китай, но и 4 июля состоится официальный визит председателя КНР к нам в Россию", – цитирует его "Газета.ru". Отметим, что 14-15 мая Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс – один путь", на котором будут присутствовать главы стран Центральной Азии.

