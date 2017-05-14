Путин восхитил талантом перед встречей с главой КНР

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
партнеры
Воскресенье 14 мая
Лента новостей
14:01
Самойлова в восторге от итогов "Евровидения" в Киеве
14:00
В Москве резко потеплеет
13:11
Толкалина случайно показала обручальное кольцо
12:31
На МКАД иномарка насмерть сбила оформлявшего ДТП мужчину
12:16
Джамала короновала лучшего певца Европы
11:39
Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой
11:13
Родившая Гагарина показала фигуру на премьере
10:39
Голозадый украинец стал главной сенсацией "Евровидения"
10:20
Кто оплатил первое место Португалии на "Евровидении"
10:03
На севере Москвы обстреляли девушку
10:00
Собянин внес в Мосгордуму поправки о допгарантиях жителям сносимых пятиэтажек
01:22
На "Евровидении" в Киеве победил смертельно больной певец
22:27
В Баку дан старт Исламиаде-2017
22:12
У зрителей "Евровидения" в Киеве отобрали российские флаги
18:13
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
17:53
На защиту зрелой жены Макрона встала ее дочь
17:28
Дану Борисову отчитали за письмо дочери
17:08
Самые долгожданные фильмы мая
16:56
Москвич Костов устроил провокацию на "Евровидении"
16:39
Жители хрущевок требуют реновации
16:33
Витас занялся странным делом ради детей
16:00
Американцы останутся без солнца через 100 дней
15:37
Пышная модель потрясла формами
15:26
Молодую женщину застрелили в центре Риги
15:18
Илон Маск похвастался тошнотворным видео
15:04
Ведущая Fox News рассмешила Захарову русской речью
15:01
На "Евровидении" разоблачили аферу с голосами
14:09
В Турции погибли 20 туристов
14:02
Изменившаяся Шульгина поразила поклонников
13:36
Самбурская устроила скандал из-за упреков на съемках (видео)
13:08
В Москве стартовала перепись поющих соловьев
13:00
Федор и Светлана Бондарчук тайно встречаются
12:32
Бывший возлюбленный Собчак женится на стилисте
12:04
Похудевшую Максакову обругали за начало новой жизни
11:28
Малахов извинился перед женой за объятия с другой
10:59
США убили пятерых мирных жителей на северо-востоке Сирии
10:52
В России подорожали водка и коньяк
10:39
Как Хрущев расстрелял валютчиков: дело на десять миллионов
10:29
Лысый Билан объяснил пугающий поступок
09:59
В метро Москвы начался парад поездов
22:34
Когда закончится кризис в российском керлинге
22:23
Развод российского олигарха шокировал юристов
21:57
В глобальной хакерской атаке нашли след разведки США
21:33
Главные симптомы рака
20:55
Число зараженных вирусом WCry компьютеров выросло в два раза
20:54
Москвичка осталась инвалидом после попытки удлинить ноги
20:35
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
20:10
В семье шахматиста Карякина ожидается прибавление
20:08
Хакеры взломали тысячи компьютеров МВД и СК
20:02
Собянин: Решение о реновации можно будет оспорить в суде
19:42
Мост через Керченский пролив соединит берега осенью 2017 года
19:36
Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве
18:53
Участница "Голоса" в ужасе от происходящего на "Евровидении"
18:52
Бульдог на скейтборде протаранил офис "Би-Би-Си" (видео)
18:41
Возлюбленный Орловой флиртует с участницей "Дома-2"
18:21
Как умная таблетка победила смертельную болезнь
18:19
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
18:02
Андрогин в легинсах 8 месяцев развлекал мужской СИЗО
18:00
Аллегрова прилюдно унизила бывшего мужа
17:57
Работы по программе "Моя улица" ведутся с опережением графика
17:48
У гостей "Евровидения" отобрали путан
17:34
Миллиардер продает особняк Матильды Кшесинской
17:23
Как бытовуха убивает отношения
17:23
Закошанский раскрыл подробности жуткой аварии
17:02
Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"
16:58
Как пережить майские холода
16:49
Где проводят отпуск миллиардеры
16:39
"Сочная" Климова возбудила поклонников снимком в бикини
16:33
Участнице "Евровидения" грозит тюрьма
16:14
Названы самые популярные профессии
16:01
Литва отказалась от пассажирских ж/д перевозок в Москву
15:49
Голая телеведущая показала грудь и стала лицом канала (видео)
15:44
Утяшева прячет проблемные ноги
15:43
Москвичам дадут деньги за старое жилье
15:34
Суд отверг жалобу гонщицы Мары Багдасарян
15:14
Как изменщицы обирают мужей-миллионеров
15:07
Овдовешая Максакова решила свою судьбу
14:56
Кино станет доступней для жителей глубинки
14:45
Телеведущий Закошанский разбился на мотоцикле в Москве
14:44
Кремль пошутил про майский снегопад
14:36
Катя Семенова ютится с мужем и собаками в старой однушке
14:34
Пригожин выругался на участников "Евровидения" в Киеве
14:21
Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
14:18
Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
14:16
Главе лопнувшего Внешпромбанка дали девять лет тюрьмы
13:57
В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"
13:51
"Кремлевский балет" открывает летние сезоны
13:49
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
13:42
Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
13:35
Малолетняя дочь пошла по стопам Волочковой
13:31
Во взрыве в центре Рима увидели след "ИГ"
13:07
Когда в России вернут карточки на еду
13:05
В Москве девушка головой выбила окно в трамвае
12:54
Как менялась Виктория Дайнеко
12:52
Причину аллергии у кошек нашли в людях
12:41
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
12:38
У Boeing 787 отказал двигатель в небе над Сибирью
12:33
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
12:23
Эротичная Зара в прозрачной юбке удивила мужчин
12:13
Британские ученые нашли лучшее место для яиц
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Участница "Голоса" в ужасе от происходящего на "Евровидении"
Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить
Овдовешая Максакова решила свою судьбу
Пригожин выругался на участников "Евровидения" в Киеве
Политика

Путин восхитил талантом перед встречей с главой КНР

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине показал один из своих талантов. Чтобы скоротать время российский лидер сел за рояль и сыграл мелодии популярных песен о двух российских столицах.
прочитано 1034 раза

"Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином, президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле", – рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ПО ТЕМЕ

Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным

Путин забросил семь шайб во время ночного матча

Американская журналистка рассмешила Путина

Примечательно, что Путин сыграл мелодии песен о Москве и Санкт-Петербурге. Сначала глава России представил "Город над вольной Невой" Александра Чуркина на музыку Василия Соловьева-Седого, которая считалась неофициальным гимном Ленинграда. А после наиграл "Московские окна" Михаила Матусовского на музыку Тихона Хренникова, передает ТАСС.

Владимир Путин не в первый раз продемонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи премьер-министром, он сыграл на пианино "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, а "Московские окна" он уже играл в 2014 году студентам МИФИ.

В настоящее время президент России находится с двухдневным визитом в Китае. В ходе открытия форума "Один пояс – один путь" Путин призвал собравшихся политиков развивать евразийское партнерство и отказаться от воинственной риторики. Российский лидер также выдвинул предложение по подготовке всеобъемлющего евразийского соглашения об упрощении торговли.

Автор: Алёна Нестерова14 мая 2017, 11:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров

567

Политика

У Януковича объявился неожиданный союзник на Украине
Порошенко опозорился с обещаниями по визам
Европейские лидеры отказались от детей
Как США готовят Майдан для Лукашенко

Шоу-бизнес

Няня раскрыла тайны семьи Собчак
Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой
Голозадый украинец стал главной сенсацией "Евровидения"
Кто оплатил первое место Португалии на "Евровидении"

Проишествия

Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
Лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей (видео)

Lifestyle

Самые долгожданные фильмы мая
В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
Шесть фильмов ужасов на основе реальных событий
Шоу-бизнес

Федор и Светлана Бондарчук тайно встречаются

Бывшие супруги сохранили прекрасные отношения, однако не афишируют своих свиданий
Шоу-бизнес

Голозадый украинец стал главной сенсацией "Евровидения"

Во время выступления Джамалы на сцену выбежал мужчина и снял штаны
Шоу-бизнес

Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой

Торжество пройдет по-семейному
Шоу-бизнес

Толкалина случайно показала обручальное кольцо

Актриса хотела похвастаться хорошим аппетитом, а продемонстрировала кольцо

Гороскоп

Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
Почему Дану Борисову преследуют несчастья
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой

Фоторепортажи

Пышная модель потрясла формами
Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
Как менялась Виктория Дайнеко
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"

Спорт

Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"

Регионы

Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru