Путин восхитил талантом перед встречей с главой КНР

Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине показал один из своих талантов. Чтобы скоротать время российский лидер сел за рояль и сыграл мелодии популярных песен о двух российских столицах.

"Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином, президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле", – рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Примечательно, что Путин сыграл мелодии песен о Москве и Санкт-Петербурге. Сначала глава России представил "Город над вольной Невой" Александра Чуркина на музыку Василия Соловьева-Седого, которая считалась неофициальным гимном Ленинграда. А после наиграл "Московские окна" Михаила Матусовского на музыку Тихона Хренникова, передает ТАСС.

Владимир Путин не в первый раз продемонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи премьер-министром, он сыграл на пианино "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, а "Московские окна" он уже играл в 2014 году студентам МИФИ.

В настоящее время президент России находится с двухдневным визитом в Китае. В ходе открытия форума "Один пояс – один путь" Путин призвал собравшихся политиков развивать евразийское партнерство и отказаться от воинственной риторики. Российский лидер также выдвинул предложение по подготовке всеобъемлющего евразийского соглашения об упрощении торговли.