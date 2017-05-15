Яценюку отказали во встрече с Трампом

Арсений Яценюк встретится с представителями администрации Дональда Трампа. Бывший украинский премьер рассчитывал во время визита в США на переговоры с американским президентом, однако мечта оказалась несбыточной.

Сайт Яценюка официально сообщает, что экс-премьер планирует посетить Соединенные Штаты с 15 по 19 мая. На повестке дня выдающегося украинского политика – переговоры в госдепартаменте и Пентагоне. Имена представителей американской администрации не называются – из чего можно сделать вывод, что встречи до сих пор не подтверждены. Возможность переговоров с президентом США даже не упоминается.

Как отмечается, в конечном итоге точно известно лишь то, что Арсений Яценюк едет в Вашингтон. Да еще цель его поездки: "мобилизация международной поддержки в защиту Украины". Ну и и настроение в преддверии визита у экс-премьера должно быть хорошее: глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Интерпол отказался объявлять политика в международный розыск (с требованием розыска бывшего главы украинского кабмина обращалась Россия).

В том числе Яценюк намерен посетить в указанный промежуток времени Канаду. В планах – переговоры с руководством Госдепа и Министерства обороны США. В то же время ни одна из встреч поименно не подтверждается. На переговоры Яценюка с Трампом даже не намекают. Ясно лишь, что Яценюк действительно едет в Вашингтон.

Отсутствие намеков на возможную встречу Яценюка с Трампом объясняется, скорее всего, резонансом после визита в США украинского министра иностранных дел. В СМИ появились сообщения, что что за переговоры с американским президентом Павел Климкин заплатил гигантскую сумму.

Тем не менее, сам Климкин после "исторического" визита продолжает сотрясать воздух победными реляциями. Глава МИДа заявил в интервью телеканалу ТСН, что США "готовы оказать давление на Россию и принять участие в процессе мирного урегулирования в Донбассе". Как утверждает Климкин, дальнейшие шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины власти США будут согласовывать с Германией и Францией, пишет "Российская газета".

Дональд Трамп встретился с главой украинского МИДа 10 мая. Как позже стало известно, встречу организовали лоббисты. Киев заплатил за короткий разговор 400 тысяч долларов, заявил депутат Верховной рады Андрей Артеменко.