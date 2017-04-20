Яценюк довел звезду "Голоса" до бешенства

Бывший премьер-министр Украины довел до бешенства звезду музыкального шоу "Голос" священника Александра Клименко. Певец признался, что вышел из себя из-за "ужасной и безответственной фразы" политика.

Финалист команды Тины Кароль в украинском шоу "Голос" пояснил свои громкие высказывания во время Евромайдана, которые спровоцировали гнев его поклонников. Священник Александр Клименко подчеркнул, что не хотел обидеть героев Небесной Сотни, а адресовал свои слова Арсению Яценюку.

"Текст был реакцией на выступление одного из политиков, который сказал ужасную и безответственную фразу: "Пуля в лоб, так пуля в лоб". Это псевдогероика, когда человек не собирается подставлять свой лоб, но этой фразой подогревает кровь у тех людей, которые верят в ту или иную идею", – заявил певец в интервью телеканалу ТСН.

Клименко подчеркнул, что тогда его очень возмутила безответственность Яценюка, который был готов толкать людей на смерть. Отметим, что украинский священник стал популярен после того, как прошел слепое прослушивание в шоу "Голос".

Украинские поклонники стали пристально следить за жизнью певца, в том числе и за его активностью в социальных сетях. Однако в личном аккаунте Клименко они обнаружили множество высказываний на политические темы, которые явно противоречат основной позиции Киева. Так, священник неоднократно выступал против "братоубийственной войны", критиковал украинские телеканалы и постил высказывания коммунистического вождя Владимира Ленина.