Яценюк написал диссертацию на украденном материале

Экс-премьера Украины Арсения Яценюка уличили в плагиате. Свою диссертацию на тему банковского надзора политик написал на основе чужих статей и учебников.

Доктор философских наук, профессор Татьяна Пархоменко нашла в диссертации Арсения Яценюка 70 страниц плагиата. По словам Пархоменко, исследовавшей на предмет нарушения авторских прав диссертацию экс-премьера, приобрести аналогичный текст можно на просторах Сети за небольшую сумму.

Ознакомление с полным текстом диссертации Арсения Яценюка позволяет утверждать: ее основная часть содержит тексты без ссылок на их настоящих авторов, сообщила Пархоменко. Кроме того, в диссертации семь страниц буквального перевода с английского оригинала приведены с нарушением правил цитирования.

В соответствии с 50 статьей закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", диссертация подпадает под определение плагиата: "Плагиат – обнародование (опубликование), полностью или частично, чужого произведения под именем лица, не являющегося автором этого произведения".

Научный труд Арсения Яценюка также подпадает под определение академического плагиата по закону "О высшем образовании". И, наконец, в диссертации горе-политика нашлись ссылки на несуществующие издания и публикации.

Некоторые фрагменты из книг о финансах Яценюк украл, забыв убрать такие обороты, как "по нашему мнению" или "на наш взгляд". Экс-премьер или те, кто писал ему диссертацию, не удосужились взглянуть на обложку учебника, автором которого являются два человека.

В 2004 году Яценюк получил ученую степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию на тему "Организация системы банковского надзора и регулирования на Украине".