Безвиз с ЕС разочаровал украинцев

В четверг, 6 апреля, Европарламент одобрил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами ЕС. Однако далеко не все украинцы обрадовались такому развитию событий.

На прошедшем в стенах Европейского парламента голосовании безвиз для Украины поддержал 521 депутат. Между тем 75 членов Европарламента выступили против, а 36 воздержались. Теперь текст законодательного акта должен быть подписан президентом парламента ЕС, а также представителем председательствующей в этом году в Евросоюзе страны (Мальта).

Между тем мнения граждан Украины по поводу долгожданного для многих безвизового режима разделились. Кто-то радуется либерализации законодательства в этой области, а кто-то, наоборот, крайне скептически относится к решению Европарламента, отмечая невозможность для большинства граждан Украины выезжать за пределы страны в связи с падением уровня жизни.

Безвиз получили, осталась одна ВеликаяУкроинскаяМечта - приход и наведение порядка паном Бандерой. — Прошлогодний Лимонад (@pglimonad) 6 апреля 2017 г.

Кроме того, многие граждане Украины отмечают, что предоставляемый жителям страны безвизовый режим по сути запрещает ездить в Европу на заработки. Одобренный сегодня Европарламентом документ позволяет украинцам въезжать на территорию стран ЕС лишь с туристическими целями и на срок не более 90 дней. Не допускается постоянное проживание, обучение или трудоустройство в чужой стране. Для этого необходимо оформлять отдельные визы.

Когда получила безвиз, но в спешке забыла выложить из сумочки некоторые дамские штучкиhttps://t.co/8FDBvWQJMr pic.twitter.com/pbSgsbiYbX — Ватобот Прохоров (@Probubnist) 6 апреля 2017 г.

Ну вот, безвиз одобрен. Думал обрадоваться, но посмотрел на свою стипендию в 1100 гривен и на зарплаты под 3000 и .. https://t.co/gnMyZCMlNA — Max Verganovskiy 16+ (@_vergan_96) 6 апреля 2017 г.

Более того, при попытке въезда в Шенгенскую зону гражданина Украины могут не пустить через границу. К примеру, это может произойти из-за отсутствия денег. В соответствии с условиями предоставления безвизового режима, у желающего въехать в государство ЕС на банковской карте должно быть минимум 45 евро на каждый из дней пребывания. При этом главными условиями отправления за границу в страны шенгена являются наличие биометрического паспорта, обратного билета, ваучера на проживание с целью подтверждения конкретного места и медицинская страховка.

Жду когда украине стопудово согласуют безвиз и они массово поедут в европы..

Тогда в Сургуте появится куча рабочих мест для граждан России.. — Голубев (@SFGO76___) 6 апреля 2017 г.

Таким образом, несмотря на эйфорию сторонников Петра Порошенко и прочих восторженных жителей Украины, никакой реальной гордости у продолжающих стремительно беднеть людей быть не может. Об этом говорят и политологи, которые крайне скептически оценивают сегодняшнее решение Европарламента. "Мало кто на Украине знает законодательство ЕС, по которому в случае одной жалобы хотя бы одной страны, входящей в Евросоюз, на поведение украинцев, безвиз может быть аннулирован в течение 24 часов", – заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

После одобрения Европарламентом безвиза для Украины, в Европе обрушился рынок чистильщиков унитазов — Во///дь™ (@zybb_zer0) 6 апреля 2017 г.

#безвиз я теперь смогу в любой момент купить билет в европу... ну как в любой момент... когда будет хватать на больше чем плацкарт до Ковеля — Wolfstrom (@OGrushetskyi) 6 апреля 2017 г.

В свою очередь, член Академии геополитических проблем Константин Сивков подчеркнул, что украинцы ждали три года, чтобы въезжать на территорию стран ЕС и свободно по ним перемещаться. Однако решение Европарламента такой возможности им не дает. По мнению эксперта, результатом предоставления безвизового режима Украине станет поток нелегальных мигрантов из Незалежной. "Честным украинцам это не добавило ничего, бандитам – новые возможности для развития своего незаконного бизнеса на территории стран Евросоюза", – заявил Сивков.

@poroshenko Спасибо Господи. Весь украинский народ и вся украина теперь могут свободно мыть унитазы, посуду и собирать клубнику на плантациях евросоюза! — Alexander Sfr (@Alexanderss55) 6 апреля 2017 г.