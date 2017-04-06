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Общество

Безвиз с ЕС разочаровал украинцев

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
В четверг, 6 апреля, Европарламент одобрил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами ЕС. Однако далеко не все украинцы обрадовались такому развитию событий.
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На прошедшем в стенах Европейского парламента голосовании безвиз для Украины поддержал 521 депутат. Между тем 75 членов Европарламента выступили против, а 36 воздержались. Теперь текст законодательного акта должен быть подписан президентом парламента ЕС, а также представителем председательствующей в этом году в Евросоюзе страны (Мальта).

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Между тем мнения граждан Украины по поводу долгожданного для многих безвизового режима разделились. Кто-то радуется либерализации законодательства в этой области, а кто-то, наоборот, крайне скептически относится к решению Европарламента, отмечая невозможность для большинства граждан Украины выезжать за пределы страны в связи с падением уровня жизни.


Кроме того, многие граждане Украины отмечают, что предоставляемый жителям страны безвизовый режим по сути запрещает ездить в Европу на заработки. Одобренный сегодня Европарламентом документ позволяет украинцам въезжать на территорию стран ЕС лишь с туристическими целями и на срок не более 90 дней. Не допускается постоянное проживание, обучение или трудоустройство в чужой стране. Для этого необходимо оформлять отдельные визы.



Более того, при попытке въезда в Шенгенскую зону гражданина Украины могут не пустить через границу. К примеру, это может произойти из-за отсутствия денег. В соответствии с условиями предоставления безвизового режима, у желающего въехать в государство ЕС на банковской карте должно быть минимум 45 евро на каждый из дней пребывания. При этом главными условиями отправления за границу в страны шенгена являются наличие биометрического паспорта, обратного билета, ваучера на проживание с целью подтверждения конкретного места и медицинская страховка.


Таким образом, несмотря на эйфорию сторонников Петра Порошенко и прочих восторженных жителей Украины, никакой реальной гордости у продолжающих стремительно беднеть людей  быть не может. Об этом говорят и политологи, которые крайне скептически оценивают сегодняшнее решение Европарламента. "Мало кто на Украине знает законодательство ЕС, по которому в случае одной жалобы хотя бы одной страны, входящей в Евросоюз, на поведение украинцев, безвиз может быть аннулирован в течение 24 часов", – заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.


В свою очередь, член Академии геополитических проблем Константин Сивков подчеркнул, что украинцы ждали три года, чтобы въезжать на территорию стран ЕС и свободно по ним перемещаться. Однако решение Европарламента такой возможности им не дает. По мнению эксперта, результатом предоставления безвизового режима Украине станет поток нелегальных мигрантов из Незалежной. "Честным украинцам это не добавило ничего, бандитам – новые возможности для развития своего незаконного бизнеса на территории стран Евросоюза", – заявил Сивков.


Автор: Иван Поляков6 апреля 2017, 19:08

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