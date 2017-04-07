Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном

После обстрела аэродрома Шайрат в провинции Хомс, совершенного в ночь на 7 апреля, Россия приостановила действие заключенного с США меморандума по Сирии. Об этом официально сообщил МИД.

Россия разорвала соглашение с Америкой, касающееся Сирии. Такова официальная реакция Москвы на действия Вашингтона в отношении ближневосточного государства минувшей ночью. "Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИДа.

Обстрел аэродрома Шайрат в провинции Хомс осудили и другие страны. Весь мир посчитал это ужасной выходкой и резко раскритиковал США. Кандидат на пост главы Франции Марин Ле Пен заявила о необходимости проведения международного расследования. Власти Тегерана приравняли действия Америки к помощи боевикам.

Прокомментировала ситуацию и бывший представитель Госдепа Джен Псаки. По ее словам, американскому лидеру стоило согласовать свои действия с конгрессом и союзниками. Псаки задалась вопросом, как после этого он собирается выстраивать диалог с Россией.

"Сирию возглавляет жестокий диктатор, который виновен в военных преступлениях. Но это также суверенная страна с влиятельными друзьями, включая Россию и Иран", - цитирует ее CNN.

Псаки подчеркнула, что Трамп действовал без юридического основания. Хозяину Белого дома следовало выступить перед гражданами США и сообщить о предстоящем обстреле, уверена она.

Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин посчитал атаку на военную базу в Сирии агрессией против суверенного государства. По его мнению, это негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы.

США нанесли ракетные удары по Сирии. Россия потребует созыва Совбеза ООН.�� https://t.co/7atN0habmu pic.twitter.com/1fZ1LeLuPb — Alexander (@avaza1972) 7 апреля 2017 г.

В ночь на 7 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого якобы была начата химическая атака. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет, базирующихся на кораблях ВМС США. Погибли шесть человек.