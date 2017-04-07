Володин: Удар США по Сирии дал передышку боевикам

Удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США по базе Шайрат в Хомсе фактически обеспечил передышку боевикам "Исламского государства" (организация запрещена в России – Прим. Ред.). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, удар является фактом агрессии со стороны американских властей, причем под надуманным предлогом. "Надо исходить из того, что эти авиаудары нанесены по суверенному государству – члену ООН, и это акт агрессии со стороны США", – сказал он.

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что роль мирового жандарма чревата последствиями для Соединенных Штатов. Он призвал сделать все, чтобы не допустить развития событий в Сирии по иракскому сценарию.

