Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Мир ополчился на США из-за удара по Сирии

Фото: Gokhan Sahin/Getty Images
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона.

Продолжение: Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном
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Как стало известно с утра, Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар по авиабазе в Сирии. По некоторым данным, было выпущено около шести десятков крылатых ракет с кораблей в Средиземном море. В Хомсе, где находится авиабаза, сообщили, что в результате атаки есть погибшие и раненые. Оправдывая свои действия, Вашингтон заявил, что именно с этого аэродрома ранее вылетели самолеты, которые якобы нанесли авиаудар с применением химоружия.

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Впрочем, верить этому на слово в мире не стали. Даже в странах – партнерах США критически восприняли эту версию. Так, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что осуждает действия США. "То, что произошло в Сирии, – ужасно, и я решительно это осуждаю", – сказала она, подчеркнув, что необходимо провести международное расследование. "Я несколько удивлена происшедшим, потому что ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен быть жандармом мира, однако теперь он выступил именно в этой роли", – подчеркнула она.

По словам Ле Пен, ей трудно предугадать, какие замыслы вынашивает Белый дом. "Хотелось бы надеяться, что не повторится тот сценарий, свидетелем которого мы уже были в отношении Ирака и Ливии, – заявила французский политик. – То есть следует избежать такого хода событий, который приведет к полному хаосу и в конечном счете лишь усилит позиции исламистских фундаменталистов и террористов, которые затем будут наносить удары уже на нашей территории". 

Фото: GlobalLookPress

Действия США раскритиковали также в Тегеране, расценив их как помощь боевикам. "Мы осуждаем любые односторонние военные действия в Сирии, – цитирует ТАСС официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми. - Такие действия лишь осложняют ситуацию в республике, укрепляют позиции террористов и ухудшают обстановку в регионе".

В самих Соединенных Штатах также без восторга восприняли действия своего президента и военных. Экс-замгоссекретаря США Энтони Блинкен уверен, что ракетный удар приведет к эскалации обстановки в Сирии, что возложит на Вашингтон моральную ответственность за происходящее в этой стране.

"Мы вовлекаем себя в своего рода эскалацию, – сказал он. – Это в целом поставит нас в положение владельца всей Сирии. А мы, несмотря на нашу поддержку сирийской оппозиции и наши старания защитить мирных сирийских жителей, вовсе не хотели оказаться в данной роли", – констатировал дипломат, ранее требовавший самых решительных действий в отношении Башара Асада.

Фото: GlobalLookPress

Президент России Владимир Путин считает, что ракетные удары США по военной базе в Сирии – агрессия против суверенного государства. По его мнению, этот обстрел негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы.

"Главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. – Наоборот, создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании".

7 апреля 2017, 11:16

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