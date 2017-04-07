Мир ополчился на США из-за удара по Сирии
Как стало известно с утра, Вооруженные силы США по приказу
президента Дональда Трампа нанесли удар по авиабазе в Сирии. По некоторым
данным, было выпущено около шести десятков крылатых ракет с кораблей в
Средиземном море. В Хомсе, где находится авиабаза, сообщили, что в результате
атаки есть погибшие и раненые. Оправдывая свои действия, Вашингтон заявил, что именно
с этого аэродрома ранее вылетели самолеты, которые якобы нанесли авиаудар с
применением химоружия.
Впрочем, верить этому на слово в мире не стали. Даже в странах – партнерах США критически восприняли эту версию. Так, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что осуждает действия США. "То, что произошло в Сирии, – ужасно, и я решительно это осуждаю", – сказала она, подчеркнув, что необходимо провести международное расследование. "Я несколько удивлена происшедшим, потому что ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен быть жандармом мира, однако теперь он выступил именно в этой роли", – подчеркнула она.
По словам Ле Пен, ей трудно предугадать, какие замыслы вынашивает Белый дом. "Хотелось бы надеяться, что не повторится тот сценарий, свидетелем которого мы уже были в отношении Ирака и Ливии, – заявила французский политик. – То есть следует избежать такого хода событий, который приведет к полному хаосу и в конечном счете лишь усилит позиции исламистских фундаменталистов и террористов, которые затем будут наносить удары уже на нашей территории".
Действия США раскритиковали также в Тегеране, расценив их как помощь боевикам. "Мы осуждаем любые односторонние военные действия в
Сирии, – цитирует ТАСС официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми. -
Такие действия лишь осложняют ситуацию в республике, укрепляют позиции
террористов и ухудшают обстановку в регионе".
В самих Соединенных Штатах также без восторга восприняли действия своего президента и военных. Экс-замгоссекретаря США Энтони Блинкен уверен, что ракетный удар приведет к эскалации обстановки в Сирии, что возложит на Вашингтон моральную ответственность за происходящее в этой стране.
"Мы вовлекаем себя в своего рода эскалацию, – сказал он. – Это в целом поставит нас в положение владельца всей Сирии. А мы, несмотря на нашу поддержку сирийской оппозиции и наши старания защитить мирных сирийских жителей, вовсе не хотели оказаться в данной роли", – констатировал дипломат, ранее требовавший самых решительных действий в отношении Башара Асада.
Президент России Владимир Путин считает, что ракетные удары США по военной базе в Сирии – агрессия против суверенного государства. По его мнению, этот обстрел негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы.
"Главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. – Наоборот, создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании".
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