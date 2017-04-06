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Политика

Завершается подготовка к праймериз "Единой России"

Фото: er.ru
На заседании Президиума Генсовета "Единой России" утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая 2017 года. Граждане, желающие принять участие в праймериз, могут узнать адрес ближайшего участка на сайте pg.er.ru.
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Для поддержки того или иного участника предварительного голосования, по итогам которого будут сформированы списки кандидатов "Единой России" на выборах в региональные парламенты и выборы депутатов административных центров, 28 мая необходимо прийти на свой счетный участок. Как сообщил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов, уже организована работа 2017 счетных участков предварительного голосования.

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Сергей Иванович Неверов заместитель председателя Госдумы России

Формирование счетного участка – это процесс, предполагающий несколько этапов и направлений работы, и, в первую очередь, определение мест голосования и формирование счетных комиссий. После принятия сегодня решения об образовании счетных участков, регионы приступят к формированию составов комиссий.

Неверов отметил, что процедура предварительного голосования подошла к экватору: 26 февраля был открыт прием заявлений, 8 апреля стартуют дебаты. Политик сказал, что  интерес к процедуре высок: заявления подали более  полутора тысяч человек. Среди них очень много беспартийных, людей самых разных профессий, – добавил Неверов.

Еще один вопрос, который рассмотрел сегодня Президиум Генсовета "ЕР", касался работы партийных платформ партии. Неверов напомнил, что на XVI Съезде председатель партии Дмитрий Медведев поставил задачу продолжить деятельность внутрипартийных платформ и усилить их активность. Решением Президиума Генсовета партии были внесены изменения и дополнения в положение о внутрипартийных платформах. Результатом заседаний платформ станет резолюция, направляемая на рассмотрение Президиума Генерального совета партии. Также создается единый аппарат по обеспечению деятельности платформ для их общей координации.

Назначенные люди пользуются признанным авторитетом каждый в своей области: Дмитрий Саблин (Патриотическая платформа) как лидер одной из патриотических организаций; Валерий Рязанский (Социальная) – опытный и авторитетный законодатель в сфере социальной политики; Андрей Клишас (Либеральная) – авторитетный специалист в области общественно-политического устройства.

Исключение составляет платформа по защите предпринимательской инициативы. Эта платформа узкоотраслевая, аккумулирующая вокруг себя представителей бизнес-сообществ, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса. Поэтому решено оставить трех сопредседателей, – сообщил заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.  Это – Евгений Демин – известный и успешный предприниматель, Марина Блудян – представитель НКО, развивающая предпринимательство и Татьяна Алексеева – представитель депутатского корпуса.

О готовящемся партийном форуме, посвященном вопросам культуры, рассказала заместитель секретаря Генерального совета партии Ольга Баталина. Она напомнила, что каждый год "Единая Россия" проводит региональные тематические форумы, на которых затрагивается самая сложная проблематика в той или иной области.

"Мы проводили и съезд депутатов сельских поселений, и форум по вопросам ЖКХ в Челябинске, и форум социальных работников, а также больший цикл программных форумов по аграрному сектору, по развитию предпринимательства и многим другим темам", – перечислила Баталина. В свою очередь Сергей Неверов отметил, что модераторы дискуссионных площадок уже определены и сейчас идет активная работа по подготовке форума.

Автор: Фёдор Лопырев6 апреля 2017, 17:32

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