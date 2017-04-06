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Политика

Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой

Фото: Carl Court/Gettyimages.ru
Проблема международного терроризма вынуждает Лондон искать контактов с Москвой. Улучшение отношений Великобритании с Россией стало особенно важным после брекзита – к тому же такой курс избирает администрация президента США.
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Власти Великобритании собрались опередить своего заокеанского союзника в деле налаживания отношений с Россией. Решение приняли еще в начале марта, когда было объявлено о первом за пять лет визите главы МИДа в Москву, сообщили высокопоставленные дипломаты газете  The Independent.

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Борис Джонсон приедет в Москву

Визит Бориса Джонсона позже пришлось отложить – из-за изменений в графике встреч министров стран – членов НАТО. Однако с повестки он не снимается, утверждают источники издания. По их данным, Джонсон намерен обсудить в Москве ситуацию на Украине – но особое внимание уделит Сирии и Ливии.

В преддверии запланированных переговоров британское правительство предупредило, что позиция Лондона на них будет жесткой. Однако один из западных дипломатов пояснил журналистам: эти заявления – ожидаемые и вынужденные. На самом же деле Великобритания знает, что должна восстанавливать разрушенные связи с Россией – хотя бы потому, что это обязательно сделают американцы. Такая политика особенно важна после брекзита, и в нескольких случаях уже можно было наблюдать, как Лондон повторяет движения Вашингтона.

Нужда в диалоге колоссальна. То, что угроза терроризма велика для всех без исключения, подтвердилось ужасными событиями в Лондоне и Санкт-Петербурге. А рассуждать о ликвидации этой угрозы не имеет смысла, пока не разрешится ситуация в Сирии и Ливии, уверены дипломаты.

Кстати, Ливия стала еще одним ярким примером расхождения официальной позиции и реальной политики. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон не так давно выступил с заявлением в отношении России, предупредив, чтобы Москва "не вмешивалась" в дела этой страны. Правда, в ответ услышал от Сергея Шойгу, что в британском зоопарке еще не завелся зверь, который мог бы указывать русскому медведю.

Но, как оказалось, позиция главы британского Министерства обороны не нравится не только российскому коллеге. Однопартийцы Фэллона, депутаты-консерваторы, уже успели наладить прочный контакт с тем самым генералом Хафтаром, на которого, судя по всему, делает ставку Москва. Официальный представитель британского МИДа высоко оценил итоги встреч с Хафтаром и выразил уверенность, что они послужат делу стабилизации обстановки в североафриканской стране.  

Авторы статьи делают вывод, что Лондон, наконец, переходит к политике прагматизма в отношениях с Москвой. Скорее всего, такая же тенденция намечается и в Соединенных Штатах.

Автор: Игорь Силецкий6 апреля 2017, 11:16

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