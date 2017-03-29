Тереза Мэй объявила о начале брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила Брюссель о начале брекзита. Таким образом, Лондон запустил двухлетние переговоры по выходу страны из Евросоюза, передает НСН.
Глава Европейского совета Дональд Туск уже получил официальное послание от постпреда Великобритании при ЕС Тима Барроу.
The Article 50 letter. #Brexit pic.twitter.com/SO5R5BTvhw— Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2017 г.
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