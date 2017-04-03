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Политика

Володин выразил соболезнования близким погибших в метро Санкт-Петербурга

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга выразил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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"От лица депутатов Государственной Думы и себя лично приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших при взрыве в петербургском метро. Мы разделяем горечь вашей утраты и в эти тяжелые минуты скорбим вместе с вами", – сказано в послании, опубликованном на сайте парламента.

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Председатель Госдумы также выразил сочувствие и поддержку всем пострадавшим, пожелал им скорейшего выздоровления. Володин уверен, что спецслужбы и правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств происшествия, а виновные понесут заслуженное наказание.

Как писали Dni.Ru, прокуратура Санкт-Петербурга официально признала взрыв в городской подземке терактом. Расследование происшествия было взято на особый контроль. В Санкт-Петербург вылетели специалисты антитеррористического управления ФСБ. Кроме того, на место трагедии направлена группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. По последним данным, в результате трагедии пострадали по меньшей мере 20 человек, десять погибли.

Автор: Федор Лопырев3 апреля 2017, 17:31

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