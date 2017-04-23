Выборы под прицелом: кто спасет Францию

В воскресенье, 23 апреля Франция будет выбирать президента. Голосование пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за совершенного за два дня до выборов теракта в самом сердце Парижа, на Елисейских полях.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АТАКА

Нападение на полицейских во французской столице произошло, когда в прямом телеэфире шли финальные дебаты ключевых кандидатов в президенты. Претенденты выразили солидарность с пострадавшими, признали, что без России в борьбе с терроризмом не обойтись и приняли решение отказаться от решающих предвыборных поездок.

Все силовые ведомства страны перешли на усиленный режим, риск терактов в день выборов остается максимальным. Безопасность на избирательных участках будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов вместе с военными в рамках спецоперации Sentinelle.

Известно, что на днях спецслужбы предотвратили покушение на одного из претендентов на пост главы государства. Сообщалось, что все лидеры президентской гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон – были предупреждены о возможных атаках.

В ситуации, когда террористы взяли Францию на прицел, обеспечить безопасность в день голосования будет непросто. В любое время выборы – событие повышенной опасности: все мероприятия спланированы, боевикам нетрудно добыть "распорядок дня" VIP-персон и скоординировать свои действия.





ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Французское выборное законодательство мало чем отличается от аналогичных правил, принятых в большинстве стран мира. Президент избирается сроком на пять лет всенародным голосованием. Если в первом туре ни один из кандидатов на высший пост в стране не набирает 50% голосов избирателей, назначается второй тур, в который проходят два участника предвыборной гонки, получившие самую большую поддержку избирателей.

За всю историю проведения прямых выборов главы государства ни одному из претендентов добиться поддержки более половины избирателей в первом туре не удавалось. Судя по нынешней политической картине во Франции, сложившейся в преддверии выборов, гражданам страны и в этот раз не удастся выбрать своего президента с первой попытки, поэтому второй тур выборов пройдет 7 мая 2017 года.





КТО ЕСТЬ КТО?

В президентской гонке участвуют 11 кандидатов. Ключевых фигур и фаворитов четверо: основатель движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, лидер "Непокоренной Франции". Ле Пен и Фийон, которых ранее неоднократно характеризовали в прессе как пророссийских кандидатов, с приближением дня голосования продолжали разыгрывать "российскую карту".

А в штабе Макрона, напротив, высказывали обвинения в адрес России в кибератаках и публикации фейковых новостей с целью вмешательства во французские выборы. Ситуация очень знакома по президентской гонке в США.

По данным последних соцопросов, лидер гонки – Макрон (23%). Ноздря в ноздрю за ним следует Марин Ле Пен (22%). Шансы на второй тур не теряют Фийон (20%) и Меланшон (19%). Оставшиеся семь кандидатов, похоже, сыграют роль статистов в предстоящем голосовании.

ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН

Фаворит президентской гонки, 39-летний политик и бывший инвестиционный банкир год назад создал прогрессивное движение "Вперед!", которое он сам считает ни левым, ни правым. До этого два года Макрон занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых рынков в правительстве Мануэля Вальса.

Макрон стремительно "раскрутился" в качестве кандидата на президентский пост, ведь только в ноябре 2016 года он объявил о своем участии в выборах и тогда же опубликовал книгу-программу "Революция", моментально ставшую бестселлером.





Для России Макрон не самый удачный кандидат, он не собирается сближаться с Москвой, о чем заявлял во время предвыборных дебатов. Молодой и амбициозный политик намерен выстраивать отношения с США, реверансы в сторону Дональда Трампа постоянно звучат в его публичных выступлениях.

У электората Макрон сумел завоевать поддержку, в том числе, благодаря тому, что не фигурировал ни в одном коррупционном скандале. В свете последних терактов во Франции позиция Макрона по поддержке силовиков и ожесточенной борьбе с терроризмом также добавила ему немало очков в предвыборной гонке. Многие политологи убеждены, что выход во второй тур фактически будет означать победу Эмманюэля Макрона.

МАРИН ЛЕ ПЕН

48-летняя дочь основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена – Марин Ле Пен, в отличие от Макрона, симпатизирует России. Она – одна из немногих европейских политиков поддержала воссоединение Крыма с Россией и выступает за развитие стратегического партнерства с Москвой.





В марте 2017 года Ле Пен приезжала в Россию и даже встречалась с президентом Владимиром Путиным, а выступая в Госдуме, Ле Пен пообещала в случае победы на выборах отменить введенные против России санкции. Уже после этого визита, лидер "Национального фронта" выступила против демонизации России странами Евросоюза с подачи США.

Шансы Ле Пен стать новым президентом Франции многие эксперты оценивают, как большие. Популярность "Национального фронта" значительно выросла за последнее время. Партия заявляет о том, что французское общество не нуждается в европейской интеграции и членстве в НАТО, что прием беженцев из исламских стран необходимо остановить немедленно, что стране необходим возврат к национальной валюте, так как евро с каждым годом обесценивается.

ФРАНСУА ФИЙОН

Политический тяжеловес и второй по продолжительности пребывания в должности после Жоржа Пампиду из премьер-министров Пятой республики, 63-летний Франсуа Фийон, наряду с Марин Ле Пен считается удобным для России кандидатом.

Он – единственный, кто был главой правительства Франции на протяжении полного президентского срока Николя Саркози, но из-за подпорченной репутации своего шефа пострадал и сам.





Совсем недавний фаворит президентской гонки правый центрист и бывший большой чиновник Фийон столкнулся с жестким прессингом — непрекращающиеся обвинения в коррупции. В СМИ появились публикации, обличающие бывшего премьер-министра в хищениях государственных средств.

На протяжении последних семи лет Фийон декларирует желание модифицировать договоры ЕС с целью большей экономической интеграции его участников. В тоже время, политик призывает к политическому и экономическому сотрудничеству с Россией и к признанию за ней европейского статуса в свете ее исторической, культурной, географической и экономической близости к Европе.

В 2013 году заявил, что Франция приютила слишком много мигрантов и предложил ввести квоты на количество приезжих для определенных регионов мира.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН

Еще один представитель политических элит Франции – опытный 65-летний депутат Европарламента и бывший социалист Меланшон, уже участвовал в президентских выборах. В 2012 году он занял четвертое место, набрав 11% голосов избирателей. Похоже, что во время нынешнего голосования его ждет такая же судьба, но с более высоким показателем.

В основу предвыборной программы Меланшона легли его же тезисы 2012 года с некоторыми изменениями: учреждение Шестой Республики путем принятие новой конституции, перераспределение богатств, сокращение рабочей недели до 32 часов, снижение пенсионного возраста до 60 лет, выход Франции из ЕС, НАТО, Шенгенского соглашения и зоны евро.





Немаловажно, что во время нынешней президентской гонки ко всему этому добавились позитивные заявления в адрес России, которую Меланшон попросил не считать врагом.

Эксперты отмечают, что речи Жан-Люка Меланшона на публике стали самыми яркими из всех выступлений нынешних кандидатов в президенты Франции. Именно благодаря им он смог набрать больше потенциальных сторонников, чем пять лет назад.

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

На фоне общего кризиса, который переживает сейчас Европа, Франция кажется наиболее пострадавшей. Здесь и непрекращающиеся теракты, и нарастающее с каждым днем недовольство французов, вынужденных терпеть соседство с агрессивными исламистами, и растущие как на дрожжах расходы на социальную сферу и выплаты пособий мигрантам.





Кому придется решать эти проблемы, стараясь не повторить безуспешный опыт Франсуа Олланда, станет известно уже скоро. Победителю гонки предстоит не только пройти тест на политическую зрелость, но и доказать всему миру историческое предназначение Франции как одного из ведущих игроков в большой европейской игре.