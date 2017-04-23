Выборы под прицелом: кто спасет Францию

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Максакова показала интимное фото с Вороненковым
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
партнеры
Воскресенье 23 апреля
Лента новостей
11:58
Автоледи разбила 11 машин ради спасения кошки
11:35
В Зеленограде посетитель кафе устроил стрельбу
08:28
В Москве на заблокировавшего детскую скорую автохама завели уголовное дело
23:22
Киркоров предложил Канделаки выйти за него замуж
19:52
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчак
19:08
Почему Темникова ушла из группы Serebro
18:31
Раскрыта тайна смерти Ленина
17:34
Москвичей предупредили об экстремально низком давлении
17:17
Что известно о новой возлюбленной Шепелева
16:15
"Мажор Русик" устроил провокацию на Воробьевых горах (видео)
16:12
Многострадальный стадион "Зенита" открыли грандиозным скандалом
15:53
Разработан новый эффективный способ борьбы с раком
15:32
В Подмосковье у пенсионера угнали Audi за 4,3 миллиона
15:24
Российского офицера-подводника уличили в педофилии
15:12
Переживающая развод Дайнеко появилась на модной тусовке
15:00
В Подмосковье разбился парашютист
14:53
Бузова покинула Россию
14:44
Молодая чемпионка публично осудила Плющенко
14:09
Москвичам пообещали потепление до 20 градусов
13:43
Распоряжавшаяся деньгами Фриске бухгалтер исчезла
13:15
Названа дата старта продаж Nokia 3310 в России
13:01
Бородатый мужчина увез Шурыгину из психбольницы
12:40
Любимые женщины сердцееда Джека Николсона
12:27
Украина испугалась отбирать российский газ из-за Евросоюза
11:46
Именитый спортсмен погиб под колесами грузовика
11:30
Взбешенный Овечкин ударил канадца клюшкой по ребрам
11:29
Киркорова винят в гибели человека после концерта
10:59
На ремонт "Адмирала Кузнецова" потратят 40 миллиардов
10:25
Смертельно больная Бледанс получила три года тюрьмы
09:59
На востоке Москвы обстреляли трамвай
22:06
ВВС Израиля ударили по сирийской армии одновременно с террористами
21:58
Волочкова в "голом" платье довела людей до исступления
21:55
Изгнание дьявола попало на видео
21:52
Француз вошел в историю из-за огромного кия
21:47
Рыбак вытащил монстра из проруби (видео)
21:30
Осужденный в США на 27 лет лет россиянин просит помощи
21:26
Художница с шизофренией стала звездой Instagram
21:22
В метро Петербурга проверяют подозрительный предмет
21:06
Табаков покинет семью ради жизни за границей
20:57
Доказано влияние на судьбу человечества из космоса
20:48
Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной
20:45
Детская задача привела пользователей Сети в бешенство
20:29
В Оренбургской области проверили общежития Минобороны
20:19
Украина провела учения у границы с Крымом
20:05
Москвич довел пылесос до панического визга (видео)
19:51
Американский истребитель F-18 рухнул в море
19:48
Страшные последствия столкновения Земли с астероидом
19:41
Толкалиной после нападения потребовалась помощь
19:14
Диетолог объяснил смертельную опасность газировки для мозга
18:59
За хабаровским стрелком тянется кровавый след
18:47
Ребенка напоили чистящим средством в детском саду
18:42
Названы условия "случайного" начала Третьей мировой
18:39
Обворованной Самбурской больно от пережитого кошмара
18:19
Появилась законная возможность не платить за коммуналку
18:19
Разведенная Дайнеко опять пойдет под венец
18:14
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
18:07
Когда лучше сажать огурцы и помидоры
17:58
5 проверенных методов делать уроки без слез
17:40
Лукашенко меняет образование ради сына
17:34
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 6
17:22
В крупном ДТП погибли 20 школьников
17:05
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
17:04
Два московских вуза лишились лицензии
16:58
Меньшова закричала из-за Боярской
16:55
Простая программа подготовки фигуры к лету
16:40
Дмитрия Шепелева застали с блондинкой
16:40
Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
16:24
Соратником Навального займутся следователи
16:15
Москвичей приобщают к перуанской кухне
16:15
Смертнику Джалилову обнулили гражданство
16:07
На месте теракта в Париже нашли метку "ИГ"
16:01
В Коми извращенец три года насиловал соседских детей
15:53
Страшные фото звезды "Дома-2" сразу после пластики
15:51
Ласковый кенгуренок просится на руки (видео)
15:47
Зарубежные гости Ялтинского форума призвали снять санкции
15:46
Как будет развиваться Севастополь
15:45
Театр "МОДЕРН" планирует обрушить небосвод
15:43
В немецком Вальдсхуте произошла стрельба
15:32
Королева красоты показала разъеденное кислотой лицо
15:18
Зайцы принесли в бюджет Москвы 122 миллиона рублей
15:08
Корчевников получил работу у патриарха Кирилла
15:08
Самые популярные группы "ВКонтакте"
14:57
Деми Мур продешевила на продаже пентхауса
14:50
Варвару Караулову отправили по этапу
14:36
Хабаровский стрелок обманул сотрудников ФСБ перед бойней
14:28
Память научились улучшать электричеством
14:19
Маму Жанны Фриске вызвали на допрос
14:07
Лунный календарь огородников 2017
14:01
Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек
13:58
Кормящая сына из секс-игрушки оказалась дочкой миллионера
13:58
В московском цирке гимнаст сорвался с высоты
13:58
Подольская оставила Преснякова и уехала в Италию
13:53
В Монако показали летающие автомобили
13:50
Где в Москве чаще всего происходят ДТП
13:21
Названа самая сексуальная женщина в мире
13:21
Поющая грудь встала на борьбу с раком (видео)
13:18
Кто получит Букеровскую премию
13:14
Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко
13:06
Корчевников бросил "Прямой эфир" ради православного канала
13:04
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве на заблокировавшего детскую скорую автохама завели уголовное дело
Меньшова закричала из-за Боярской
Маму Жанны Фриске вызвали на допрос
Молодая чемпионка публично осудила Плющенко
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчак
Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной
Политика

Выборы под прицелом: кто спасет Францию

Фото: dni.ru
В воскресенье, 23 апреля Франция будет выбирать президента. Голосование пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за совершенного за два дня до выборов теракта в самом сердце Парижа, на Елисейских полях.
прочитано 763 раза

ПРЕДВЫБОРНАЯ АТАКА

ПО ТЕМЕ

Террористы запугали кандидатов в президенты Франции

Фийон отдал Крым России

Ле Пен отбила атаку на Путина

Нападение на полицейских во французской столице произошло, когда в прямом телеэфире шли финальные дебаты ключевых кандидатов в президенты. Претенденты выразили солидарность с пострадавшими, признали, что без России в борьбе с терроризмом не обойтись и приняли решение отказаться от решающих предвыборных поездок.

Все силовые ведомства страны перешли на усиленный режим, риск терактов в день выборов остается максимальным. Безопасность на избирательных участках будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов вместе с военными в рамках спецоперации Sentinelle.

Известно, что на днях спецслужбы предотвратили покушение на одного из претендентов на пост главы государства. Сообщалось, что все лидеры президентской гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон – были предупреждены о возможных атаках.

В ситуации, когда террористы взяли Францию на прицел, обеспечить безопасность в день голосования будет непросто. В любое время выборы – событие повышенной опасности: все мероприятия спланированы, боевикам нетрудно добыть "распорядок дня" VIP-персон и скоординировать свои действия.

Фото: Aurelien Meunier/Gettyimages.ru

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Французское выборное законодательство мало чем отличается от аналогичных правил, принятых в большинстве стран мира. Президент избирается сроком на пять лет всенародным голосованием. Если в первом туре ни один из кандидатов на высший пост в стране не набирает 50% голосов избирателей, назначается второй тур, в который проходят два участника предвыборной гонки, получившие самую большую поддержку избирателей.

За всю историю проведения прямых выборов главы государства ни одному из претендентов добиться поддержки более половины избирателей в первом туре не удавалось. Судя по нынешней политической картине во Франции, сложившейся в преддверии выборов, гражданам страны и в этот раз не удастся выбрать своего президента с первой попытки, поэтому второй тур выборов пройдет 7 мая 2017 года.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

КТО ЕСТЬ КТО?

В президентской гонке участвуют 11 кандидатов. Ключевых фигур и фаворитов четверо: основатель движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, лидер "Непокоренной Франции". Ле Пен и Фийон, которых ранее неоднократно характеризовали в прессе как пророссийских кандидатов, с приближением дня голосования продолжали разыгрывать "российскую карту".

А в штабе Макрона, напротив, высказывали обвинения в адрес России в кибератаках и публикации фейковых новостей с целью вмешательства во французские выборы. Ситуация очень знакома по президентской гонке в США.

По данным последних соцопросов,  лидер гонки – Макрон (23%). Ноздря в ноздрю за ним следует Марин Ле Пен (22%). Шансы на второй тур не теряют  Фийон (20%) и Меланшон (19%). Оставшиеся семь кандидатов, похоже, сыграют роль статистов в предстоящем голосовании.

ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН

Фаворит президентской гонки, 39-летний политик и бывший инвестиционный банкир  год назад создал прогрессивное движение "Вперед!", которое он сам считает ни левым, ни правым. До этого два года Макрон  занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых рынков в правительстве Мануэля Вальса.

Макрон стремительно "раскрутился" в качестве кандидата на президентский пост, ведь только в ноябре 2016 года он объявил о своем участии в выборах и тогда же опубликовал книгу-программу "Революция", моментально ставшую бестселлером.

Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Lambourde

Для России Макрон не самый удачный кандидат, он не собирается сближаться с Москвой, о чем заявлял во время предвыборных дебатов. Молодой и амбициозный политик намерен выстраивать отношения с США, реверансы в сторону Дональда Трампа постоянно звучат в его публичных выступлениях.

У электората Макрон сумел завоевать поддержку, в том числе, благодаря тому, что не фигурировал ни в одном коррупционном скандале. В свете последних терактов во Франции позиция Макрона по поддержке силовиков и ожесточенной  борьбе с терроризмом также добавила ему немало очков  в предвыборной гонке. Многие политологи убеждены, что выход во второй тур фактически будет означать победу Эмманюэля Макрона.

МАРИН ЛЕ ПЕН

48-летняя дочь основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена – Марин Ле Пен, в отличие от Макрона, симпатизирует России. Она – одна из немногих европейских политиков поддержала воссоединение Крыма с Россией и выступает за развитие стратегического партнерства с Москвой.

Мари Ле Пен. Фото: Sylvain Lefevre/Gettyimages.ru

В марте 2017 года Ле Пен приезжала в Россию и даже встречалась с президентом Владимиром Путиным, а выступая в Госдуме, Ле Пен пообещала в случае победы на выборах отменить введенные против России санкции. Уже после этого визита, лидер "Национального фронта" выступила против демонизации России странами Евросоюза с подачи США.

Шансы Ле Пен стать новым президентом Франции многие эксперты оценивают, как большие. Популярность "Национального фронта" значительно выросла за последнее время. Партия заявляет о том, что французское общество не нуждается в европейской интеграции и членстве в НАТО, что прием беженцев из исламских стран необходимо остановить немедленно, что стране необходим возврат к национальной валюте, так как евро с каждым годом обесценивается.

ФРАНСУА ФИЙОН

Политический тяжеловес и второй по продолжительности пребывания в должности после Жоржа Пампиду из премьер-министров Пятой республики,  63-летний Франсуа Фийон, наряду с Марин Ле Пен считается удобным для России кандидатом.

Он – единственный, кто был главой правительства Франции на протяжении полного президентского срока Николя Саркози, но из-за подпорченной репутации своего шефа пострадал и сам.

Франсуа Фийон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Совсем недавний фаворит президентской гонки  правый центрист и бывший большой чиновник Фийон столкнулся с  жестким прессингом — непрекращающиеся обвинения в коррупции. В СМИ появились публикации, обличающие бывшего премьер-министра в хищениях государственных средств.

На протяжении последних семи лет Фийон декларирует желание модифицировать договоры ЕС с целью большей экономической интеграции его участников. В тоже время, политик призывает к политическому и экономическому сотрудничеству с Россией и к признанию за ней европейского статуса в свете ее исторической, культурной, географической и экономической близости к Европе.

В 2013 году заявил, что Франция приютила слишком много мигрантов и предложил  ввести квоты на количество приезжих для определенных регионов мира.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН

Еще один представитель политических элит Франции – опытный 65-летний депутат Европарламента и бывший социалист Меланшон, уже участвовал в президентских выборах. В 2012 году он занял четвертое место, набрав 11% голосов избирателей. Похоже, что во время нынешнего голосования его ждет такая же судьба, но с более высоким показателем.

В основу предвыборной программы Меланшона легли его же тезисы 2012 года с некоторыми изменениями: учреждение Шестой Республики путем принятие новой конституции, перераспределение богатств, сокращение рабочей недели до 32 часов, снижение пенсионного возраста до 60 лет, выход Франции из ЕС, НАТО, Шенгенского соглашения и зоны евро.

Жан-Люк Меланшон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Немаловажно, что во время нынешней президентской гонки ко всему этому добавились позитивные заявления в адрес России, которую Меланшон попросил не считать врагом.

Эксперты отмечают, что речи Жан-Люка Меланшона на публике стали самыми яркими из всех выступлений нынешних кандидатов в президенты Франции. Именно благодаря им он смог набрать больше потенциальных сторонников, чем пять лет назад.

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

На фоне общего кризиса, который переживает сейчас Европа, Франция кажется наиболее пострадавшей. Здесь и непрекращающиеся теракты, и нарастающее с каждым днем недовольство французов, вынужденных терпеть соседство с агрессивными исламистами, и растущие как на дрожжах расходы на социальную сферу и выплаты пособий мигрантам.

Фото: Jeff J Mitchell /Gettyimages.ru

Кому придется решать эти проблемы, стараясь не повторить безуспешный опыт Франсуа Олланда, станет известно уже скоро. Победителю гонки предстоит не только пройти тест на политическую зрелость, но и доказать всему миру историческое предназначение Франции как одного из ведущих игроков в большой европейской игре.

Автор: Александр Пельт23 апреля 2017, 10:12

Политика

Президент США сделал интересное заявление о Меркель
Украинцы получили новые доказательства коррупции Порошенко
Шойгу раскрыл секреты ядерного сдерживания
Террористы запугали кандидатов в президенты Франции

Шоу-бизнес

Волочкова погрязла в долгах из-за бывшего мужа
Леру Кудрявцеву избил богатый ухажер
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчак
Что известно о новой возлюбленной Шепелева

Проишествия

Автобус с футболистами "Боруссии" взорвал россиянин
Подробности нового теракта в центре Парижа
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
В Сирии убит российский военный советник

Lifestyle

Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
Корчевников получил работу у патриарха Кирилла
Кто получит Букеровскую премию
Украинцы устроили травлю лидеру группы "Вопли Видоплясова"
Гороскоп

Табаков покинет семью ради жизни за границей

Однако рядом с Мариной Зудиной останется дочь
Шоу-бизнес

Меньшова закричала из-за Боярской

Телеведущая эмоционально сообщила, что провела бессонную ночь
Шоу-бизнес

Волочкова в "голом" платье довела людей до исступления

Эпатажная балерина громко напомнила о себе
Шоу-бизнес

Смертельно больная Бледанс получила три года тюрьмы

Сестру телеведущей Диану поймали с запрещенным препаратом

Гороскоп

Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля

Фоторепортажи

Переживающая развод Дайнеко появилась на модной тусовке
Любимые женщины сердцееда Джека Николсона
Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек
Названа самая сексуальная женщина в мире

Спорт

Многострадальный стадион "Зенита" открыли грандиозным скандалом
Взбешенный Овечкин ударил канадца клюшкой по ребрам
Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко
Ибрагимович получил жуткую травму (видео)

Регионы

Российского офицера-подводника уличили в педофилии
За хабаровским стрелком тянется кровавый след
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
В Петербурге автоледи проехала по мосту во время развода
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru