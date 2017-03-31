ЦИК не будет рассматривать отмену муниципального фильтра

Центризбирком пока не планирует рассматривать возможность отмены муниципального фильтра. Как отметила секретарь ЦИКа Майя Гришина, снижение порога муниципального фильтра ведет к конкурентности выборов, пишет газета "Известия".
По словам Гришиной, в России "очень разнородные субъекты по количеству депутатов". Процент муниципального фильтра зависит от архитектуры местного самоуправления.
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