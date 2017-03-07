Госдума сняла законопроект из-за недоработки кабмина

Госдума впервые отказалась рассматривать в третьем чтении законопроект, в котором отсутствовали сведения о нормативных актах правительства. Их наличие предусмотрено регламентом. Депутаты отложили рассмотрение поправок, касающихся "формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта".

В ходе обсуждения законодательной инициативы первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков напомнил, что к проекту следовало подготовить "целый ряд нормативных актов правительства, которые должны быть представлены после второго чтения к третьему". "Они представлены или нет?" – спросил он у полномочного представителя правительства в нижней палате Александра Синенко.

"Готовится соответствующее поручение заместителя председателя правительства по подготовке соответствующей информации в соответствии с регламентом Госдумы, – ответил тот. – Как только будет готово, мы представим". Жуков предложил обсудить законопроект позже. "Когда будут представлены акты в соответствии с регламентом", – уточнил первый вице-спикер.





В свою очередь председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Александр Жуков поднял "абсолютно правильный вопрос". "Мы с вами приняли решение, причем это решение принято и правительством России. Эти решения отражены в регламенте Госдумы и в регламенте правительства", – напомнил он.

Речь идет о необходимости представления соответствующих сведений при рассмотрении законопроектов, имеющих социальное значение и касающихся расходов бюджета, подчеркнул Володин. По его словам, думский комитет по экономической политике должен располагать данными о нормативных актах по реализации закона.

В соответствии с регламентом мы не имеем права ставить на рассмотрение вопрос, пока нет такой информации.

"Хотелось бы, чтобы более внимательно комитет относился к этим вопросам, потому что комитет должен получить эту информацию, – добавил председатель нижней палаты. – Если такой информации от правительства нет, мы не должны были на Совете Думы ставить этот вопрос на повестку".