Бывший президент Латвии унизила целую нацию

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга разочаровалась в своих соотечественниках. В телеинтервью она назвала латышей злобными и завистливыми.

У бывшего политика наступило разочарование в собственных согражданах. "Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача – пробудить потенциал латвийского народа", – сказала экс-президент. Ее вера в потенциал своих сограждан заметно пошатнулась.

А виноваты во всем оказались латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и журналисты. Бюро заподозрило ее в незаконном приобретении земли на престижном кладбище через посредников, а местные газеты предали дело огласке. На своей страничке в социальной сети Вике-Фрейберга в сердцах написала, что лучше бы ее похоронили в Канаде и вообще кремировали.

Intervija raidījumam "TV3 Ziņas". Vaira Vīķe-Freiberga: Mana ticība manas tautas spējām ir iedragāta... https://t.co/MJAH0yp9QV — Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) 21 января 2017 г.

Известно, что госпожа Вике-Фрейберга выкупила местечко на престижном Рижском первом лесном кладбище, где давно никого не хоронят. Местные СМИ напоминают, что погост был открыто в 1913 году как главное городское место захоронений. Здесь, в частности, покоится прах первого президента Латвийской республики Яниса Чаксте и писателя Валентина Пикуля.

Вайра Вике-Фрейберга была президентом Латвии с 1999 по 2007 годы. При ней в 2004-м Латвия вступила в ЕС и НАТО, направила свой воинский контингент в Ирак. Во время нахождения у власти выступала за осуждение преступлений советского коммунистического режима, но при этом стала единственным президентом из стран Балтии, приехавшей в Москву на празднование 60-летия Победы 9 мая 2005 года.

Ее нынешнее заявление контрастирует с занимаемой должностью - Вике-Фрейберга входит в Европейский совет по толерантности и взаимоуважению. Эта международная неправительственная организация занимается выработкой инициатив и предложений по улучшению ситуации в сфере толерантности в Европе.