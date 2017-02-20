Названа причина смерти Виталия Чуркина

Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии.

Виталию Чуркину стало плохо, когда он находился на рабочем месте в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. К зданию дипмиссии прибыли сотрудники скорой помощи, которые приняли решение экстренно госпитализировать политика.

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Когда Чуркина привезли в больницу, он был без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации. По предварительным данным, у него не выдержало сердце, сообщает New York Post.

Судя по всему, дипломат скончался почти сразу после госпитализации. На заседании в ООН была объявлена минута молчания, пишет газета "Известия".

Напомним, что о смерти постпреда сообщили в Министерстве иностранных дел России. Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким Чуркина в связи с его скоропостижной кончиной.

Как писали Dni.Ru, Виталий Чуркин был одним из самых ярких дипломатов на российской политической арене. Занимая пост постоянного представителя при ООН, на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций он отстаивал интересы страны перед западными коллегами.