Названа причина смерти Виталия Чуркина
Виталию Чуркину стало плохо, когда он находился на рабочем месте в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. К зданию дипмиссии прибыли сотрудники скорой помощи, которые приняли решение экстренно госпитализировать политика.
Когда Чуркина привезли в больницу, он был без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации. По предварительным данным, у него не выдержало сердце, сообщает New York Post.
Судя по всему, дипломат скончался почти сразу после госпитализации. На заседании в ООН была объявлена минута молчания, пишет газета "Известия".
Напомним, что о смерти постпреда сообщили в Министерстве иностранных дел России. Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким Чуркина в связи с его скоропостижной кончиной.
Как писали Dni.Ru, Виталий Чуркин был одним из самых ярких дипломатов на российской политической арене. Занимая пост постоянного представителя при ООН, на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций он отстаивал интересы страны перед западными коллегами.
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