Болтуны из Ирана сорвали Рогозину секретную поездку
Анонс поездки Рогозина в Иран распространили власти исламского государства. Текст документа гласил, что российский политик возглавит делегацию, которой поручено вести переговоры по расширению сотрудничества двух стран в области технологий и обороны.
Рогозин просил сохранить в тайне информацию о предстоящем визите в Тегеран, так как планировал обсуждать достаточно деликатные темы. В результате визит вице-премьера в Иран был отменен. Согласно официальным данным, поездка не состоится по техническим причинам, но источники "Коммерсанта" уверены: всему виной болтливость восточных коллег.
По некоторым сведениям, Рогозину предстоял серьезный разговор с представителями Ирана о закупке самолетов у западных стран. "Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями", – заявил неназванный источник в аппарате правительства России.
Рогозин отменил поездку в Иран по "техническим причинам" (5)— Борис Афанасьев (@apiqozde) 14 февраля 2017 г.
Напомним, в середине февраля посол России в Тегеране Леван Джагарян рассказал, что государства достигли значительного прогресса в развитии двусторонних отношений. Дипломат уточнил, что объем товарооборота между странами составляет два миллиарда долларов.
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