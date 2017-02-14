Болтуны из Ирана сорвали Рогозину секретную поездку

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил поездку в Иран. Встреча сорвалась по вине восточных коллег, которые рассекретили информацию о визите политика.

Анонс поездки Рогозина в Иран распространили власти исламского государства. Текст документа гласил, что российский политик возглавит делегацию, которой поручено вести переговоры по расширению сотрудничества двух стран в области технологий и обороны.

Рогозин просил сохранить в тайне информацию о предстоящем визите в Тегеран, так как планировал обсуждать достаточно деликатные темы. В результате визит вице-премьера в Иран был отменен. Согласно официальным данным, поездка не состоится по техническим причинам, но источники "Коммерсанта" уверены: всему виной болтливость восточных коллег.

По некоторым сведениям, Рогозину предстоял серьезный разговор с представителями Ирана о закупке самолетов у западных стран. "Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями", – заявил неназванный источник в аппарате правительства России.

Рогозин отменил поездку в Иран по "техническим причинам" (5) — Борис Афанасьев (@apiqozde) 14 февраля 2017 г.

Напомним, в середине февраля посол России в Тегеране Леван Джагарян рассказал, что государства достигли значительного прогресса в развитии двусторонних отношений. Дипломат уточнил, что объем товарооборота между странами составляет два миллиарда долларов.