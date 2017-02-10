Володин: В Госдуме мелочей нет

Фуркад ополчился на россиян Корчевников покидает "Прямой эфир" Убийство ополченца Гиви Сто дней президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Пятница 10 февраля
Лента новостей
12:12
Как привлечь внимание мужчины в танце
12:10
Блондинка-снайпер убила 100 боевиков "ИГ"
12:09
Музыканты обратятся к Киеву с призывом
11:54
Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина
11:51
Глава московского банка обманул клиента на 540 миллионов
11:35
Как кормят в российских тюрьмах
11:24
У гонщицы Мары Багдасарян нашли еще 22 нарушения
11:09
Российского чемпиона обвинили в избиении бывшей жены
11:01
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли три инвалида
10:52
Под Москвой грабители жестоко расправились с 82-летней женщиной
10:43
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс Оперы"
10:36
На Бали жертвами схода оползней стали 12 человек
10:31
Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года
10:18
Назван виновник авиаудара по войскам Эрдогана в Сирии
10:12
Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки
10:10
Победившая рак российская актриса пришла к Малахову
09:43
Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля
09:34
Под Москвой столкнулись 20 автомобилей (видео)
09:33
Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов
09:15
Студент за минуту щелкнул пальцами рекордные 296 раз (видео)
09:01
У 83% россиян обнаружены родственные связи
08:57
Марк Захаров оправдал ездившего по тротуару директора "Ленкома"
08:47
Садальский показал новое фото Панина с собакой
08:45
На западе Москвы угнали иномарку за 6 миллионов
08:31
Выбросившиеся на берег 400 дельфинов повергли в ужас
08:28
Как Фуркад в одночасье стал главным врагом России
07:57
Пьяная женщина пыталась перейти по льду Москву-реку
22:11
Тренер Аликин назвал Логинова щенком в сравнении с Фуркадом
21:56
На дизайнера напал хулиган из машины с номерами АМР
21:28
Фуркаду сойдет с рук свинское поведение со сборной России
21:22
Вооруженный налетчик обстрелял бойцов Росгвардии
21:15
Помор с кочергой напал на полицейского
21:01
На юго-западе Москвы из-за дыма эвакуировали общежитие
20:56
В ресторане на юге Москвы произошел пожар
20:46
Медведи хорошо влияют на характер волков
20:30
Как будут выглядеть машины для Путина
20:06
Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители
20:02
На юго-востоке Москвы похитили 14-летнего мальчика
19:53
Погоня за пьяной автоледи попала на видео
19:15
Генштаб России подтвердил удар ВКС по турецким военным
19:11
Фуркад по-свински поступил со сборной России
19:09
Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"
18:31
Российско-иранский деловой форум пройдет в Тегеране
18:23
Россия разберется с ударом ВКС по турецким военным
18:19
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
18:03
Мужчина устроил стрельбу в жилом доме под Москвой
17:50
Гонщицу Багдасарян оставили с правами
17:47
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
17:43
С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться
17:38
Формула сознательной любви
17:36
Откуда берутся детские комплексы
17:34
Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью
17:26
В Париже построят стеклянную стену от террористов
17:22
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
17:09
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
16:53
МВФ отказался спасать Украину
16:51
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
16:49
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал
16:38
Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
16:36
Марокко: королевство сказочной красоты
16:35
В ДТП в центре Москвы пострадал генерал
16:23
Петросян устроил потоп в центре Москвы
16:23
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
16:20
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
16:14
Ученые поспорили из-за письма инопланетянам
16:06
Эмин напугал видом без одежды
16:01
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
16:00
Порошенко напросился в гости к Трампу
15:58
Известному танцору отрезали ногу после съемки
15:58
ЕС накормил Украину новыми обещаниями
15:41
Джигурда назвал причину ухода Корчевникова
15:17
Назван самый продаваемый автомобиль в России
15:02
На Украине избили Лещенко (видео)
15:02
Одинокая британка четыре года имитировала отношения в соцсетях
14:58
Комбат Гиви готовил семью к своей смерти
14:51
После развода Буланова показала фото с другим мужчиной
14:45
Бизнес должен стать ответственным
14:36
Почему американцы путают украинцев с корейцами
14:30
Куда отправиться в день всех влюбленных
14:25
Ученые доказали умственное превосходство первенцев
14:23
Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом
14:12
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
14:10
Интимные проблемы Анны Калашниковой
14:10
Напуганные поляки решили мириться с Россией
14:04
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
13:58
Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю
13:54
Значение имени Любовь
13:47
Студенты назвали лучшие вузы России
13:45
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
13:45
Бывшая жена Башарова воет от боли из-за травм
13:42
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
13:32
На АЭС во Франции прогремел взрыв
13:27
Гонщица Багдасарян проигнорировала заседание суда
13:25
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
13:17
Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам
13:14
Собутыльники покалечили москвича битой и молотком
13:14
Как президенты борются с недосыпом
13:09
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
13:02
У Малышевой сдали нервы на передаче
12:52
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
У Малышевой сдали нервы на передаче
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
Политика

Володин: В Госдуме мелочей нет

Вячеслав Володин. Фото: Фотослужба Государственной Думы/Анна Исакова
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин показал зал пленарных заседаний депутатов и рассказал о некоторых моментах, которые неизвестны простому обывателю. По его словам, в деле обеспечения нормальной работы законодателей мелочей нет, поэтому даже такие вопросы, как обеспечение удобными креслами и хороший воздухообмен в помещении для заседаний, не остаются без внимания.
прочитано 272 раза

Известно, что Вячеслав Володин, заняв пост спикера Госдумы, первым делом занялся вопросами повышение качества законодательного процесса. И выразилось это не только в мерах, направленных на повышение депутатской дисциплины, но и в решении бытовых вопросов в здании на Охотном ряду.

ПО ТЕМЕ

Дума намерена контролировать перераспределение бюджета

Председатель ПАСЕ обратился к Госдуме

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Для удобства работы было решено переселить аппарат в корпус в Георгиевском переулке, а еще четыре комитета разместить в старом здании. Также за счет проведенной оптимизации были улучшены условия для труда женщин-депутатов, которым достались более просторные и удобные кабинеты.

И таких бытовых мелочей, которые на самом деле, совсем не мелочи в организации работы народных избранников хватает. Взять к примеру зал заседаний. "В конце зала, пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! – рассказал председатель нижней палаты. – Потому что там меньше кислорода".

duma.gov.ru

В числе тех, кто сидит практически под потолком, и депутат Николай Валуев, известный своими большими габаритами. И эту проблему тоже надо решать, и она решается, отметил председатель Госдумы. "Спикер и вице-спикеры имели дублирующие места в зале. Отказались от них! Пожертвовали. Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож, – цитирует Володина "Коммерсантъ". – Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве".

"Пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает! И мы пошли навстречу!"

В зале заседаний есть и место, где в предыдущих созывах сидел нынешний спикер. Это место рядом с Евгением Примаковым. Теперь его занимает Наталья Поклонская. "Я думаю, она и не знает, на чьем месте сидит", - сказал Володин.

duma.gov.ru

Кстати, к вопросу обеспечения комфортного микроклимата в зале заседаний, как и к решению других вопросов, спикер Госдумы подходит взвешенно. И на вопрос, не проще ли сделать сильнее приток свежего воздуха в помещение, Володин ответил: "Усилили уже. Боюсь, если еще добавить, простывать будут люди. Болеть". 

Автор: Дмитрий Куклин10 февраля 2017, 11:07

Политика

Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
Власти ДНР выяснили личности убийц ополченца Гиви
Загнанный Порошенко стал непредсказуемым
Трамп осадил русофоба Маккейна

Шоу-бизнес

Прослезившаяся Бузова: Я искала свою новую крепость
Победившая рак российская актриса пришла к Малахову
Джигурда: Скандал усугубил болезнь Корчевникова
Садальский показал новое фото Панина с собакой

Проишествия

На дизайнера напал хулиган из машины с номерами АМР
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
Подробности нападения украинского дизайнера на юную москвичку
Крестница принца Чарльза найдена мертвой

Lifestyle

Звезда "Хождения по мукам" упала и сломала ногу
Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года
Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"
Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"

Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры одного из самых популярных телепроектов
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной

По словам тренера, фигуристка – человек не ее круга
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова

На телеканале "Россия" прокомментировали перемены в программе "Прямой эфир"
Lifestyle

Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак

15 лет назад после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью скончался Олег Жуков

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина
Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля
Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

Фуркаду сойдет с рук свинское поведение со сборной России
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
"Любовника" Роналду посадили в тюрьму

Регионы

Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru