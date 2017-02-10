Володин: В Госдуме мелочей нет

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин показал зал пленарных заседаний депутатов и рассказал о некоторых моментах, которые неизвестны простому обывателю. По его словам, в деле обеспечения нормальной работы законодателей мелочей нет, поэтому даже такие вопросы, как обеспечение удобными креслами и хороший воздухообмен в помещении для заседаний, не остаются без внимания.

Известно, что Вячеслав Володин, заняв пост спикера Госдумы, первым делом занялся вопросами повышение качества законодательного процесса. И выразилось это не только в мерах, направленных на повышение депутатской дисциплины, но и в решении бытовых вопросов в здании на Охотном ряду.



Для удобства работы было решено переселить аппарат в корпус в Георгиевском переулке, а еще четыре комитета разместить в старом здании. Также за счет проведенной оптимизации были улучшены условия для труда женщин-депутатов, которым достались более просторные и удобные кабинеты.

И таких бытовых мелочей, которые на самом деле, совсем не мелочи в организации работы народных избранников хватает. Взять к примеру зал заседаний. "В конце зала, пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! – рассказал председатель нижней палаты. – Потому что там меньше кислорода".





В числе тех, кто сидит практически под потолком, и депутат Николай Валуев, известный своими большими габаритами. И эту проблему тоже надо решать, и она решается, отметил председатель Госдумы. "Спикер и вице-спикеры имели дублирующие места в зале. Отказались от них! Пожертвовали. Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож, – цитирует Володина "Коммерсантъ". – Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве".

"Пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает! И мы пошли навстречу!"

В зале заседаний есть и место, где в предыдущих созывах сидел нынешний спикер. Это место рядом с Евгением Примаковым. Теперь его занимает Наталья Поклонская. "Я думаю, она и не знает, на чьем месте сидит", - сказал Володин.





Кстати, к вопросу обеспечения комфортного микроклимата в зале заседаний, как и к решению других вопросов, спикер Госдумы подходит взвешенно. И на вопрос, не проще ли сделать сильнее приток свежего воздуха в помещение, Володин ответил: "Усилили уже. Боюсь, если еще добавить, простывать будут люди. Болеть".

