Володин: В Госдуме мелочей нет
Известно, что Вячеслав Володин, заняв пост спикера Госдумы,
первым делом занялся вопросами повышение качества законодательного процесса. И выразилось
это не только в мерах, направленных на повышение депутатской дисциплины, но и в
решении бытовых вопросов в здании на Охотном ряду.
Для удобства работы было решено переселить аппарат в корпус в Георгиевском переулке, а еще четыре комитета разместить в старом здании. Также за счет проведенной оптимизации были улучшены условия для труда женщин-депутатов, которым достались более просторные и удобные кабинеты.
И таких бытовых мелочей, которые на самом деле, совсем не мелочи в организации работы народных избранников хватает. Взять к примеру зал заседаний. "В конце зала, пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! – рассказал председатель нижней палаты. – Потому что там меньше кислорода".
В числе тех, кто сидит практически под потолком, и депутат Николай Валуев, известный своими большими габаритами. И эту проблему тоже надо решать, и она решается, отметил председатель Госдумы. "Спикер и вице-спикеры имели дублирующие места в зале. Отказались от них! Пожертвовали. Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож, – цитирует Володина "Коммерсантъ". – Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве".
"Пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает! И мы пошли навстречу!"
В зале заседаний есть и место, где в предыдущих созывах сидел нынешний спикер. Это место рядом с Евгением Примаковым. Теперь его занимает Наталья Поклонская. "Я думаю, она и не знает, на чьем месте сидит", - сказал Володин.
Кстати, к вопросу обеспечения комфортного микроклимата в зале заседаний, как и к решению других вопросов, спикер Госдумы подходит взвешенно. И на вопрос, не проще ли сделать сильнее приток свежего воздуха в помещение, Володин ответил: "Усилили уже. Боюсь, если еще добавить, простывать будут люди. Болеть".
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