Володин: Я рад решению Путина

Участие Владимира Путина в президентских выборах 2018 года дает уверенность в завтрашнем дне. Так оценил сегодняшнее решение главы государства спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что рад такому решению Путина. "Решение сегодняшнее ожидаемое было. Но его не было и мы уже стали переживать, будет ли оно. Состоявшееся решение дает уверенность в завтрашнем дне, потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что мы многое можем сделать. И он как глава государства всегда в тяжелейшее время делал все для того, чтобы защитить людей, страну от проблем", – сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, решение Путина участвовать в выборах важно для страны. "С Путиным мы развивались, росло благосостояние граждан. Какие бы проблемы ни приходили в страну, президент их решал эффективно. Во внешней политике огромные подвижки: страну стали уважать, стали считаться – это тоже его заслуга", – приводит слова Володина ТАСС.

Решение Путина идти на следующий срок вселяет надежду, уверенность, что и в будущем мы будем идти по пути развития.

Сегодня, 6 декабря Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах президента в 2018 году. Глава государства сказал это во время встречи с трудовым коллективом Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. "Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет", – произнес Путин во время митинга в честь 85-летия завода.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В случае победы нынешний глава государства будет занимать высший пост еще шесть лет – до 2024 года.

Ранее об участии в президентской гонке заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, скандальный бизнесмен Сергей Полонский, блогер и оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак.