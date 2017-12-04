Глава парламента Индонезии: мировая стабильность – заслуга Путина

Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан признался, что восхищается президентом России Владимиром Путиным. Об этом законодатель рассказал во время встречи со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Она состоялась в рамках проходящей в Госдуме международной конференции "Парламентарии против наркотиков".

Глава законодательного органа Индонезии считает, что стабильность в мире – это заслуга главы российского государства. "Я слежу за жизнью Владимира Владимировича, чем он занимается, его увлечения. Я считаю, что мир в данный момент находится в стабильном положении именно благодаря Владимиру Владимировичу Путину", – сказал Хасан. Глава индонезийского парламента выразил надежду, что президент России сможет прибыть с визитом в следующем году и подписать договор о стратегическом партнерстве.

"Моя любовь к нему вчера получила дополнительный стимул. Я посетил Московскую соборную мечеть, совершил там намаз. Масштабы сооружения поразили меня", – добавил Хасан. Он отметил, что собирается приехать в Россию на чемпионат мира по футболу – 2018.

"Если говорить об истории, то это впервые в истории нашего государства, я не беру те периоды, когда популярность никто не замерял или она была построена вне конкурентного поля, если исходить из того, что есть конкуренция, есть разные партии, политики, мы живем в то время, когда наш президент – самый популярный политик", – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что во время президентства Путина в России многое изменилось, и это несмотря на экономические трудности.



"Когда пришел финансовый мировой кризис, Россия его преодолела, затем – период санкций, и вы правильно сказали, мы в этом году вышли из рецессии", – подчеркнул глава нижней палаты.

Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, Хасан выразил уверенность, что Россия и Индонезия могли бы достигнуть гораздо большего. "Я с радостью помогу любому из вас в налаживании связей с нашей страной", – обратился парламентарий к своим российским коллегам.





В свою очередь Володин заверил Хасана, что индонезийские законодатели могут рассчитывать на помощь со стороны российских парламентариев. "Надеюсь, мы действительно станем чаще общаться и принимать те решения, которые от нас ждут люди. Индонезия – огромная замечательная страна, надеемся, что наши отношения будут более эффективными", – сказал глава нижней палаты.

Напомним, Зулькифли Хасан прибыл в Москву на конференцию "Парламентарии против наркотиков" в воскресенье, 3 декабря. Законодатель признался, что уже давно восхищается Россией и считает президента Владимира Путина своим кумиром. Парламентарий выразил надежду, что в ходе форума его участникам удастся найти пути решения проблемы наркомании. "Надеюсь, что сотрудничество – как многостороннее, так и двустороннее между нашими странами, – будет расти", – добавил председатель Народного консультативного конгресса Индонезии.

"Парламентарии против наркотиков" – масштабная международная конференция, которая проходит в стенах Госдумы. Главная цель мероприятия – укрепить сотрудничество законодательных органов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.





В работе форума участвуют представители законодательных органов 43 стран: Ирана, Пакистана, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Мексики, Сербии, Филиппин и других государств. Здесь же – заместитель генсекретаря, исполнительный директор Управления организации ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В рамках конференции состоялось заседание трех тематических секций. Первая была посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.