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Политика

Глава парламента Индонезии: мировая стабильность – заслуга Путина

Зулькифли Хасан. Фото: duma.gov.ru
Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан признался, что восхищается президентом России Владимиром Путиным. Об этом законодатель рассказал во время встречи со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Она состоялась в рамках проходящей в Госдуме международной конференции "Парламентарии против наркотиков".

Продолжение: Парламентарии мира объявили войну наркотикам
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Глава законодательного органа Индонезии считает, что стабильность в мире – это заслуга главы российского государства. "Я слежу за жизнью Владимира Владимировича, чем он занимается, его увлечения. Я считаю, что мир в данный момент находится в стабильном положении именно благодаря Владимиру Владимировичу Путину", – сказал Хасан. Глава индонезийского парламента выразил надежду, что президент России сможет прибыть с визитом в следующем году и подписать договор о стратегическом партнерстве.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Моя любовь к нему вчера получила дополнительный стимул. Я посетил Московскую соборную мечеть, совершил там намаз. Масштабы сооружения поразили меня", – добавил Хасан. Он отметил, что собирается приехать в Россию на чемпионат мира по футболу – 2018.

"Если говорить об истории, то это впервые в истории нашего государства, я не беру те периоды, когда популярность никто не замерял или она была построена вне конкурентного поля, если исходить из того, что есть конкуренция, есть разные партии, политики, мы живем в то время, когда наш президент – самый популярный политик", – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что во время президентства Путина в России многое изменилось, и это несмотря на экономические трудности.

"Когда пришел финансовый мировой кризис, Россия его преодолела, затем – период санкций, и вы правильно сказали, мы в этом году вышли из рецессии", – подчеркнул глава нижней палаты.

Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, Хасан выразил уверенность, что Россия и Индонезия могли бы достигнуть гораздо большего. "Я с радостью помогу любому из вас в налаживании связей с нашей страной", – обратился парламентарий к своим российским коллегам.

Зулькифли Хасан. Фото: duma.gov.ru

В свою очередь Володин заверил Хасана, что индонезийские законодатели могут рассчитывать на помощь со стороны российских парламентариев. "Надеюсь, мы действительно станем чаще общаться и принимать те решения, которые от нас ждут люди. Индонезия – огромная замечательная страна, надеемся, что наши отношения будут более эффективными", – сказал глава нижней палаты.

Напомним, Зулькифли Хасан прибыл в Москву на конференцию "Парламентарии против наркотиков" в воскресенье, 3 декабря. Законодатель признался, что уже давно восхищается Россией и считает президента Владимира Путина своим кумиром. Парламентарий выразил надежду, что в ходе форума его участникам удастся найти пути решения проблемы наркомании. "Надеюсь, что сотрудничество – как многостороннее, так и двустороннее между нашими странами, – будет расти", – добавил председатель Народного консультативного конгресса Индонезии. 

"Парламентарии против наркотиков" – масштабная международная конференция, которая проходит в стенах Госдумы. Главная цель мероприятия – укрепить сотрудничество законодательных органов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.

Фото: duma.gov.ru

В работе форума участвуют представители законодательных органов 43 стран: Ирана, Пакистана, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Мексики, Сербии, Филиппин и других государств. Здесь же – заместитель генсекретаря, исполнительный директор Управления организации ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В рамках конференции состоялось заседание трех тематических секций. Первая была посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.

Автор: Иван Поляков4 декабря 2017, 19:05

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