Парламенты России и Узбекистана укрепляют отношения двух стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках проходящей в Москве международной конференции "Парламентарии против наркотиков" встретился с главой Законодательной палаты Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым. Стороны обсудили совместные действия по борьбе с распространением запрещенных веществ, а также ряд других аспектов сотрудничества двух стран.

Исмоилов отметил важность межпарламентской антинаркотической конференции, поскольку Ташкент крайне обеспокоен транзитом запрещенных веществ. Сложности ситуации добавляет тот факт, что Узбекистан на юге граничит с Афганистаном, где в последнее время зафиксирован значительный рост производства наркотиков.

Обсудили Володин и Исмоилов также общие вопросы межпарламентского сотрудничества. Спикер Госдумы отметил, что диалог между законодательными органами двух стран можно вести с помощью групп дружбы, а также на уровне профильных комитетов, которые будут выносить на обсуждение конкретную повестку, пишет "Парламентская газета".

В свою очередь, глава Закпалаты Узбекистана поблагодарил российских коллег за ратификацию межпарламентского соглашения, которое касается защиты прав и интересов граждан республики, находящихся на заработках в России. Он также отметил, что для улучшения отношений между двумя странами в Закпалате Узбекистана создана группа содружества с Госдумой.





По словам Вячеслава Володина, дружба – это улица с двухсторонним движением. "Должны быть шаги с каждой стороны", – сказал он. Председатель нижней палаты подчеркнул, что думский комитет по делам СНГ делает все возможное, чтобы этап охлаждения между двумя странами остался в прошлом.

"Если вы поддержите диалог, то мы будем идти уже другими темпами", – добавил он.

"Парламентарии против наркотиков" – масштабная международная конференция, форум проходит в стенах Госдумы. Главная цель мероприятия – укрепить сотрудничество законодательных органов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.

В работе форума участвуют представители законодательных органов 43 стран: Ирана, Пакистана, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Мексики, Сербии, Филиппин и других государств. Здесь же – заместитель генсекретаря, исполнительный директор Управления организации ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В рамках конференции работают три тематические секции. Первая посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.