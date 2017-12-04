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Политика

Володин пристыдил американских парламентариев

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma
Спикер Госдумы отметил, что на международной антинаркотической конференции в Москве нет парламентариев из США. При этом, по словам Вячеслава Володина, разговор по проблеме наркотической угрозы в мире с участием всех стран необходим.

Продолжение: Володин призвал парламенты мира вместе бороться с наркотиками

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В конференции "Парламентарии против наркотиков", которая проходит сегодня в Госдуме, принимают участие делегации более 40 стран. Помимо законодателей, которые приехали в Москву с тем, чтобы найти новые и обсудить наиболее успешные практики борьбы с этой проблемой, в нижней палате парламента собрались представители ООН, руководители российских министерств и ведомств, главы законодательных и исполнительных органов власти из регионов, представители ведущих НКО, работающих в сфере предотвращения незаконного оборота наркотиков, реабилитации зависимых людей.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Однако, как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, американские законодатели своих представителей на форум не прислали. "Наши коллеги в конгрессе США умеют давать советы, рецепты, как нужно делать, но при этом хотелось бы, чтобы в данном случае они объяснили, что они делают в данном направлении, – сказал председатель нижней палаты парламента. – Но мы не видим в нашем зале никого из представителей конгресса, сената США".

"Либо им нечего сказать, либо им стыдно за то, что происходит", – заявил Володин.

В рамках конференции пройдут три панельных дискуссии: "Наркозависимость: современные подходы к лечению и реабилитации", "Совершенствование законодательного регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков" и "Роль НКО в борьбе с наркоугрозой". По итогам работы будет принята декларация, которая станет базовым документом парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества.

Фото: vk.com/duma

Автор: Дмитрий Куклин4 декабря 2017, 15:08

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