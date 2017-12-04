Володин пристыдил американских парламентариев
В конференции "Парламентарии против наркотиков",
которая проходит сегодня в Госдуме, принимают участие делегации более 40 стран.
Помимо законодателей, которые приехали в Москву с тем, чтобы найти новые и
обсудить наиболее успешные практики борьбы с этой проблемой, в нижней палате
парламента собрались представители ООН, руководители российских министерств и
ведомств, главы законодательных и исполнительных органов власти из регионов,
представители ведущих НКО, работающих в сфере предотвращения незаконного
оборота наркотиков, реабилитации зависимых людей.
Однако, как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, американские законодатели своих представителей на форум не прислали. "Наши коллеги в конгрессе США умеют давать советы, рецепты, как нужно делать, но при этом хотелось бы, чтобы в данном случае они объяснили, что они делают в данном направлении, – сказал председатель нижней палаты парламента. – Но мы не видим в нашем зале никого из представителей конгресса, сената США".
"Либо им нечего сказать, либо им стыдно за то, что происходит", – заявил Володин.
В рамках конференции пройдут три панельных дискуссии: "Наркозависимость: современные подходы к лечению и реабилитации", "Совершенствование законодательного регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков" и "Роль НКО в борьбе с наркоугрозой". По итогам работы будет принята декларация, которая станет базовым документом парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества.
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