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Политика

Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Али Лариджани. Фото: GLOBAL LOOK press/Ahmad Halabisaz
Тегеран намерен обсудить с Москвой вопросы развития двухстороннего экономического сотрудничества, в том числе увеличения инвестиционных потоков. Об этом заявил председатель Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Али Лариджани.
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"Проведем переговоры для поддержки сотрудничества между Россией и Ираном и в рамках парламентских механизмов подготовим формулировку, которая бы обеспечила расширение присутствия важных компаний в инвестировании в Иран", – сказал Лариджани во время встречи с вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Глава Исламского консультативного совета прибыл в Москву для участия в международной конференции "Парламентарии против наркотиков". Мероприятие пройдет в понедельник, 4 декабря в стенах Госдумы. На нее приглашены представители законодательных органов 43 стран: Ирана, Пакистана, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Мексики, Сербии, Филиппин и других.

Главная цель мероприятия – создать и укрепить международное сотрудничество парламентов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы. Как отметил Сергей Неверов в ходе встречи с Али Лариджани, участники конференции должны выработать "очень серьезное" решение для борьбы с оборотом наркотических средств.

В ходе пленарного заседания конференции ожидаются выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина, заместителя генсекретаря ООГ, исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Юрия Федотова, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Рашида Алимова, а также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

После завершения пленарного заседания участники будут работать в рамках трех тематических секций. Первая будет посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.

Автор: Иван Поляков3 декабря 2017, 20:08

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