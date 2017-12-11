Голодающий Саакашвили готов к смерти

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили готов голодать до смерти. Такое смелое заявление он сделал в Печерском районном суде Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения.



"Они изолировали меня, ко мне не допускали адвокатов, у меня не было прессы. Если они возвратят меня в тюрьму, я буду голодать. И все будут знать, кто совершил это убийство", – заявил политик.

По словам Саакашвили, он считает себя не задержанным, а военнопленным. Все потому, что нынешняя украинская власть ведет войну против собственного народа, добавил экс-губернатор Одесской области. После этого он исполнил гимны Грузии и Украины.

Напомним, Саакашвили задержали в ночь на субботу, 9 декабря. Правоохранители, долго искавшие мятежного политика, в конце концов обнаружили его на Отрадной улице в Киеве. В отличие от событий 5 декабря, когда Саакашвили задержали в первый раз, никто из силовиков не пострадал.

В тот день бывшего президента Грузии схватили на крыше его дома в центре украинской столицы. Однако сторонники мятежного политика смогли отбить его у правоохранителей, после чего начали требовать импичмента президента Петра Порошенко. В результате пострадали около 10 силовиков.





Протесты против главы государства с требованием его отставки идут на Украине после того, как Саакашвили в сентябре смог прорваться в Незалежную из Польши. Политик потребовал экономических, социальных и судебных реформ.

Оппоненты бывшего грузинского лидера из числа окружения Порошенко начали обвинять его в сотрудничестве с Москвой. Саакашвили, в свою очередь, обвинил в этом украинское руководство. Как иронично заметили комментаторы в Сети, нынешняя политика Незалежной – это когда "агенты Кремля воюют с агентами Кремля".

