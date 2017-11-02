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Политика

Польша признала украинцев варварами

Фото: GLOBAL LOOK press
Историческая память не для Киева – в этих вопросах Украина ведет себя как варвар, заявляют в Варшаве. Комментарий последовал за отказом беспокойного соседа нести ответственность за польские памятники на своей территории.
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В Польше решили, что украинцы не хотят "принадлежать к римской цивилизации". По мнению польского сенатора Яна Жарина, Украина ведет себя как варвар в вопросах исторической памяти. Сложившуюся ситуацию сенатор определил, как "кризис культурной идентификации".

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По словам Жарина, отношения двух стран будут очень неглубокими, если Украина не поймет, что их основа – в "культурном измерении". Киев должен ответить, хочет ли он взять на себя общую ответственность за древнюю материальную культуру в современной Украине. В стране есть кладбища, места захоронений и упокоения поляков, не отмеченных крестами – и власти должны нести за них ответственность, подчеркнул польский парламентарий в интервью изданию wPolityce.

На днях глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович обвинил Польшу в нежелании сотрудничать – именно этим, по его словам, вызвана приостановка легализации польских памятников в стране. А приостановка процесса, по его словам – ответ на 15-й случай разрушения украинских памятников на территории Польши.

Вятрович сообщил, что Украина предлагала легализовать памятники по принципу "все на все". По его данным, на Украине более 150 польских памятников не имеют надлежащего документального оформления. Но проблема до сих пор не решена.

Отношения Киева с Варшавой особенно накалились минувшим летом. 11 июля в Польше впервые на государственном уровне отметили Национальный день памяти жертв Волынской трагедии 1943 года – тогда отряды украинской ОУН-УПА (запрещенных в России организаций) массово убивали поляков. Польский Сейм признал те события геноцидом польского народа.

Кроме того, польские политики неоднократно заявляли, что "с Бандерой украинцы не войдут в Европу". Накануне 74-й годовщины Волынской трагедии в Варшаве прошли акции под лозунгами: "Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим", "Бандера, стоп", "Волынь помним".

Недоволен Киев и тем, как "починили" надгробный памятник УПА в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Отреставрированный монумент открыли к годовщине Волынской трагедии – однако оказалось, что теперь он посвящен не бандеровцам, а тем украинцам, которые в годы Второй мировой войны спасали поляков от резни.

Автор: Андрей Евлампиев2 ноября 2017, 15:39

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