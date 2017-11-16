Трампа сгубила бутылка

Президент США не перестает радовать общественность и пользователей соцсетей смешными поступками. На этот раз Дональд Трамп развеселил всех с помощью обыкновенной бутылки с водой.

Во время выступления в Белом доме по итогам большого азиатского турне Трамп поперхнулся и наклонился под трибуну в поисках бутылки с водой. Не найдя ее, президент продолжил речь, но ком в горле мешал ему, и политик снова исчез под трибуной.

На этот раз воду глава государства нашел, но очень смешно и неуклюже стал ее пить. Трамп взял бутылку так, словно в руках у него был младенец, и отхлебнул с характерным звуком небольшое количество воды.

Вволю посмеявшись, пользователи соцсетей припомнили лидеру США, как тогда еще кандидат на президентский пост высмеял сенатора Марко Рубио. Тот однажды прервал выступление на телевидении, чтобы попить.

"В следующий раз Марко Рубио лучше пить из стакана, а не из бутылки. Вреда от этого будет гораздо меньше", – написал тогда Дональд Трамп в своем Twitter.

Недавно американский президент дал еще один повод посмеяться над ним. Во время церемонии кормления декоративных карпов вместе с премьером Японии Синдзо Абэ он опрокинул в пруд коробочку с едой для рыб, притом что кормить их надо по специальной технологии – бросая ложечкой небольшие порции.



