Грибы сорвали учения американских танкистов

Урожай грибов сорвал учения американских танкистов в Польше. Нашествие грибников в леса близ города Жагань не позволило "Абрамсам" отстреляться по целям.

Прибывшие в Польшу три тысячи военнослужащих армии США столкнулись с серьезным сопротивлением. Им противостояла армия местных грибников, рассеявшаяся по лесам в поисках добычи. Не помогло американцам и мощное вооружение – сотни танков и пушек.

Как сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel, танковому подразделению армии США пришлось отложить проведение стрельб неподалеку от польского города Жагань. Грибы в этом году уродились на славу, и местное население невозможно было выгнать из леса.

Американские танки "Абрамс" расположились по соседству с городком Жагань еще 7 октября и были готовы к стрельбам. Кроме поляков, устремившихся на выходные в леса, военным помешала туманная погода, затруднявшая видимость. По данным издания, в ближайшие недели американские военнослужащие отправятся на учения в другие страны НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Как отмечается, главная цель маневров – "устрашение" России. Кроме того, они должны успокоить союзников из стран Восточной Европы, которые очень уж боятся "агрессии Москвы". Пока же героическое подразделение под названием "Кинжальная бригада" не смогло устрашить даже грибы.

На днях американская 101-я воздушно-десантная дивизия "Клекочущие орлы" показала свои боевые навыки на военных учениях Bayonet Shield 2017 в Латвии. Маневры проходили с 1 по 3 октября, в них приняли участие сухопутные и воздушные силы США, Латвии, Эстонии, Литвы и НАТО под руководством канадских военных.

"Клекочущих орлов" из 101-й воздушно-десантной дивизии США вообще-то называют "Задыхающимися цыплятами" и даже "Рыгающими канюками". На их нарукавном знаке изображен печального вида белоголовый орлан с открытым клювом, из которого вываливается красный язык, передает Sputnik.