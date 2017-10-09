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Политика

Сергей Неверов возглавил фракцию "ЕР" в Госдуме

Сергей Неверов. Фото: duma.gov.ru
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов стал руководителем фракции "Единая Россия в нижней палате парламента. Он сменил на этом посту Владимира Васильева, который принял предложение президента России стать временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Решение об утверждении Неверова на новом посту приняло собрание фракции "ЕР", после того, как его кандидатуру предложил председатель партии Дмитрий Медведев и одобрил президент Владимир Путин.

Продолжение: Эксперты оценили избрание Неверова главой фракции "ЕР"

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Провожая Владимира Васильева с должности лидера думской фракции, единороссы вспомнили немало моментов, когда депутат проявлял самые лучшие качества и как человек, и как политик. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал коллегу скромным человеком, который становится буквально скалой, когда речь идет об отстаивании интересов страны.

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Сергей Иванович Неверов

Сергей Иванович Неверов вице-спикер Госдумы России

Спикер Госдумы отметил, что Васильев является отличным переговорщиком, в том числе, с другими политическими силами. Так, по словам Володина, именно он договаривался по важным вопросам с другими думскими фракциями и выстраивал с ними баланс сил, участвовал в переговорах по кандидатурам на руководящие посты в нижней палате. Председатель Госдумы заверил, что фракция будет и дальше помогать Владимиру Васильеву, чтобы на новом посту он был таким же эффективным, как и на должности главы фракции.

По словам Васильева, годы, когда он работал в Госдуме, были для него очень полезными и очень содержательными. Он напомнил, что предложение возглавить Дагестан поступило ему от Владимира Путина, и это предложение он не мог не принять. "Я желаю успехов всем нам", – сказал Владимир Васильев.

Фото: duma.gov.ru

Он отметил, что поддерживает кандидатуру Сергея Неверова на пост главы фракции, которую предложил председатель партии Дмитрий Медведев и одобрил российский лидер Владимир Путин. "Мы его знаем, как человека, который может решить самый сложный вопрос, его двери всегда открыты", – охарактеризовал Неверова Васильев. 

Сергей Неверов, выступая перед коллегами по фракции, в свою очередь, напомнил, что представительство "ЕР" – самое большое в Госдуме. "При этом у нас действительно сложился коллектив единомышленников", - подчеркнул он, поблагодарив Васильева за то, что тот сплотил депутатов от партии.

Парламентарий сразу обозначил свои приоритеты на посту руководителя фракции и предложил развивать формы и методы работы депутатов. Первым пунктом он назвал активизацию работы по реализации поручений и ежегодных посланий президента. "Для нас это – идеологические установки. Программа президента – это наша программа, и мы должны обеспечить ее законодательное сопровождение", – подчеркнул Неверов.

Фото: duma.gov.ru

Другим важным моментом он назвал работу депутатов в регионах, отметив, что сейчас появилась дополнительная возможность для ее активизации. Обновление регламента Госдумы, которое было инициировано Вячеславом Володиным, сказал Неверов, позволяет уже в пятницу выехать в регионы. "В большинстве своем, многим из нас это дает возможность полноценно работать в регионе не только в выходные, но и в понедельник", - сказал депутат.

Сергей Неверов призвал также создать более эффективный механизм обратной связи с региональными депутатами. Это, уверен он, скажется на качестве принимаемых решений. "Предлагаю проведение ежегодного совместного форума с нашими региональными депутатами, – заявил парламентарий. – Это позволит эффективно реализовать те вопросы, которые поднимаются на региональном уровне".

Кандидатуру Сергея Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме однопартийцы поддержали единогласно. После утверждения на новом посту, избранный глава фракции заявил, что сегодня же направит Дмитрию Медведеву заявление о сложении полномочий секретаря Генсовета партии. "Работа руководителя фракции – это работа, которая будет требовать постоянной отдачи, которая будет требовать всего моего времени на то, чтобы ей заниматься. В связи с этим я хочу сказать, что другой какой-либо работой заниматься невозможно", – сообщил он.  

Неверов, выступая пред думскими единороссами, также заявил о поддержке права каждого депутата на отстаивание своей точки зрения. "Принцип работы фракции основан на том, что в ней нет начальников и подчиненных, – сказал он однопартийцам. – Каждый из вас имеет право на свою точку зрения, на свою позицию, исходя из своего понимания общественного блага". Депутат заявил, что все члены фракции должны иметь возможность "эффективно реализовать выполнение своих полномочий в рамках депутатской деятельности", и пообещал сделать для этого все возможное.

Фото: er.ru

Сергей Неверов родился 21 декабря 1961 года в Кемеровской области. После службы в армии он начал работать на шахте, где трудился с 1983 до 1999 года, когда избрался депутатом Госдумы. Он является одним из лидеров Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Заслуженный шахтер Кузбасса, полный кавалер знака "Шахтерская слава".

В 2010 году по предложению председателя "Единой России" Владимира Путина он был назначен исполняющим обязанности, а затем и секретарем Генерального совета партии. Неверов – один из инициаторов проведения предварительного голосования по кандидатурам в депутаты Госдумы.

В нижней палате парламента седьмого созыва Сергей Неверов был избран по Смоленскому одномандатному округу. Является вице-спикером, входит в состав комитета по вопросам семьи, женщин и детей, где является единственным мужчиной. Награжден целым рядом государственных наград, в том числе, орденом Александра Невского, орденами Дружбы и Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней и другими.

9 октября 2017, 14:40

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