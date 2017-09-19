В Госдуме обсудили проблемы аграриев

В нижней палате парламента состоялись общественные слушания на тему "О мерах поддержки сельского хозяйства в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы". Участие в мероприятии, организованном по инициативе фракции "Единая Россия", приняли депутаты различных уровней, представители федерального и региональных министерств, ответственных за агропромышленный комплекс, местных властей, фермеры и работники АПК.

Открывая слушания, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что они проходят накануне совещания под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, которое будет посвящено аграрно-промышленному комплексу страны. "22 сентября председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев проведет совещание "О ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ", на котором у нас будет возможность еще раз рассмотреть существующие проблемы и пути их решения", – сказал Неверов.



По его словам, в числе наиболее значимых вопросов развития сельского хозяйства страны, требующих решения – сохранение уровня господдержки АПК на уровне не ниже 2017 года, вопрос интервенций на рынке зерна, повышение прозрачности механизма распределения целевых субсидий. Также актуальными являются проблемы финансирования профильных вузов и развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, льготных кредитов и агролизинга.

Говоря о последней теме, Сергей Неверов заявил о необходимости расширять возможности агролизинга и рассмотреть возможность фермерам самим закупать эту технику, а не только финансировать машиностроение. "Выбор должен быть намного шире и оперативней, – сказал вице-спикер Госдумы. – Это же относится к вопросу кредитования, то есть выдачи кредитов под залог земель сельскохозяйственного назначения".

Рассказать о своих проблемах мог любой из участников слушаний. Так, по словам гендиректора брянского агрокомплекса Дмитрия Добронравова, государство уже много делает для поддержки сельхозпроизводителей. "За короткий промежуток времени мы при поддержке государства превратились из маленького хозяйства в агрокомплекс, – рассказал он. – Единственное, что нужно, это льготная кредитная ставка. Больше нам ничего не надо".

Генеральный директор агрофирмы из Липецкой области Дмитрий Еремеев, в свою очередь, рассказал о проблемах садоводов. "В последние три года поддержка государства стала реальной. Мы развиваемся, не стоим на месте. Возьмем 1990-е годы, 700 тысяч тонн яблок в год, 70% из них шли на переработку. Сейчас почти все эти 700 тысяч тонн – товарная продукция", – сказал он. При этом, по словам Еремеева, российские яблоки обрабатываются специальными средствами около 10 раз за сезон, а, например, польские фрукты – до 20 и более раз и могут составить конкуренцию импортной продукции даже после отмены контрсанкций.

В ходе слушаний говорилось о том, что в ближайшие годы государственное финансирование АПК сохранится на уровне текущего года, когда на эту отрасль было выделено 243 миллиарда рублей, а при возможности будет увеличено. По итогам прошедших в Госдуме общественных слушаний озвученные проблемы отрасли будут систематизированы и затем будут обсуждаться, в том числе, в рамках работы правительства над проектом федерального бюджета 2018−2020 годов.