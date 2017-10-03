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Политика

Путин доверил Васильеву Дагестан

Владимир Васильев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева. Он занял пост ушедшего в отставку по собственному желанию Рамазана Абдулатипова.
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Президент провел 3 октября личную встречу с Васильевым, во время которой  объявил о решении назначить парламентария врио главы республики Дагестан. "Вы знаете, что, когда речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе", – заявил Путин, обращаясь к Васильеву.

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Глава государства отметил, что Дагестан – очень красивая республика, но славится не только этим: "Красота ее не только в природе, красота которой очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут".

Путин назвал Васильева человеком с опытом федеральной работы и политиком федерального уровня. Президент выразил надежду на то, что на новом месте работы он сможет проявить все самые лучшие качества и весь свой огромный опыт работы в МВД и Госдуме.

Васильев, в свою очередь, заявил главе государства, что для него стало честью получить такое предложение. "Я сделаю все, чтобы вы не пожалели об этом. Самое главное – чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше", – пообещал он Путину.

Владимир Путин и Владимир Васильев. Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал основными чертами вновь назначенного врио главы Дагестана толерантность и умение вести диалог.

"Владимира Абдуалиевича отличают порядочность и профессионализм. Эти качества необходимы любому главе региона".

"Владимир Васильев имеет опыт работы в правоохранительных органах, в Совете Безопасности. В Госдуме (IV и V созывов – прим. ред.) он возглавлял комитет по безопасности, сегодня возглавляет фракцию "Единая Россия", является заместителем председателя Государственной думы", – сказал спикер Думы.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Sukhorukov

Комментируя новое назначение, секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сказал, что главными задачами Васильева в новой должности будут развитие экономики и обеспечение мира в Дагестане. Он также добавил, что президент принял очень взвешенное и правильное решение, сообщает ТАСС.

"Владимир Абдуалиевич обладает очень большим опытом работы на федеральном уровне: он занимал пост заместителя министра внутренних дел, длительное время работает в Госдуме, возглавляет фракцию в парламенте", – отметил Неверов.

"Это человек, который всегда умеет найти компромиссные пути решения, которые могут устраивать всех, и в то же время это человек, который, несомненно, обладает высоким мужеством, высокой ответственностью перед страной".

Неверов также сообщил, что единороссы обсудят кандидатуру нового руководителя думской фракции с президентом и премьер-министром.

Сергей Неверов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

По мнению члена комитета Госдумы по образованию и науке, депутата от республики Дагестан Гаджимета Сафаралиева, Владимир Васильев сможет консолидировать национальные элиты в возглавляемом им регионе. "Васильев – очень тонкий и дипломатичный человек, и на данном этапе это оптимальная фигура на пост руководителя Дагестана, – сказал Сафаралиев в интервью "Парламентской газете".

По словам депутата, его коллега неплохо знает проблемы Дагестана: "Мы с ним много общались на эти темы. Понимая ситуацию в приграничной и многонациональной республике, он сможет правильно определить вектор ее развития".

Гаджимет Сафаралиев. Фото: er-duma.ru

Владимир Васильев с 1972 года работал в органах МВД. 31 мая 1999 года он был назначен заместителем секретаря Совета безопасности России. С 28 марта 2001 года по 24 декабря 2003 года занимал должность статс-секретаря - замминистра внутренних дел. В 2003 году был избран депутатом Госдумы IV созыва от Тверского избирательного округа как член партии "Единая Россия". Позднее он также переизбирался в Думу VI, VI и VII  созывов.

На парламентских выборах осенью 2016 года Васильев возглавил региональную группу "Единой России" по Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областям и баллотировался в 180-м округе Тверской области. До сегодняшнего дня он был руководителем фракции "Единой России" в Госдуме и занимал пост заместителя председателя нижней палаты парламента.

Рамазан Абдулатипов был избран главой Дагестана 8 сентября 2013 года сроком на пять лет. До этого он с начала 1990-х работал в Совете Федерации и Госдуме, курировал национальные вопросы и вопросы развития местного самоуправления, а в 1998-1999 годах был министром национальной политики. В конце сентября 2017 года заявил о намерении досрочно покинуть пост главы республики по собственному желанию.

Автор: Александр Комаров3 октября 2017, 19:40

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