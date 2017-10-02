Ночные рейды беспардонных американцев ужаснули МИД

Вашингтон продолжает раскручивать маховик дипломатической войны с Москвой. По сообщениям Министерства иностранных дел России, неизвестные представители американских спецслужб пытались ночью проникнуть на территорию российского генконсульства в Сан-Франциско.

На своей официальной странице в Facebook российское внешнеполитическое ведомство разместило видеозапись: двое мужчин с фонариком ночью осматривают здание дипломатического объекта. Как отметили в МИДе, представители американских спецслужб и полиции продолжают незаконно проникать на территорию российского консульства. "Нарушая тем самым международное право и собственное законодательство", – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, дипломатическая война между Россией и США была инициирована в конце прошлого года с подачи тогдашнего американского президента Барака Обамы. Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в президентские выборы в ноябре 2016 года, победу на которых совершенно неожиданно для американской элиты одержал миллиардер Дональд Трамп.

При этом доказательств "вмешательства" в Белом доме так и не предоставили, сославшись на "секретность" данных. Это не помешало выслать из страны прямо в канун Нового года 35 российских дипломатов и членов их семей, а также наложить арест на принадлежащую России дипсобственность в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В ответ на отказ возвращать незаконно отобранное имущество Москва пошла на вынужденное сокращение численности американской дипмиссии в России. Количество американских дипломатов в нашей стране уменьшилось на 455 человек, составив к 1 сентября 755 сотрудников. Кроме того, представителям Госдепа был закрыт доступ на посольскую дачу в Серебряном Бору.

В конце августа Вашингтон потребовал от Москвы закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. В Госдепартаменте США мотивировали это тем, что здание консульства якобы использовалось для шпионажа и разведывательной деятельности, в том числе попыток влияния на прошлогодние выборы главы Белого дома.