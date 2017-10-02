Почему Каталония хочет отделиться от Испании

Политолог Михаил Синельников-Оришак объяснил, почему жители автономной республики так хотят отделиться от Мадрида. По его словам, каталонцы не хотят "кормить" испанцев.

"Никто ничего в Каталонии не запрещает. Есть второй язык (каталанский), свои органы власти, своя полиция. И политически, и юридически жители имеют автономию. Казалось бы, чем они недовольны? А недовольны тем, как распределяются налоги. Эта область является достаточно развитой и занимает одно из первых мест в Испании. Местные считают, что отдают центру гораздо больше, чем получают взамен", – заявил он в интервью "Известиям".

Кроме того, эксперт уверен, что результаты референдума в Каталонии не будут признаны. Он связывает это с хаосом и паникой, которые царили на участках. "Юридически результаты признаны не будут. Просто потому, что объективно, в таком хаосе и сумятице, признавать, кто и как проголосовал и считал, технически невозможно. Поэтому результаты признаны не будут. Будет серия судебных разбирательств, а потом ситуация начнется по новой", – утверждает политолог.

Он считает, что недавний референдум о независимости ждет судьба голосования 2014 года, которое Конституционный суд Испании признал опросом, не имеющим никакой юридической силы. Тогда за независимость проголосовали 70% каталонцев.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. По итогам народного голосования, 90% жителей республики высказались за отделение от Испании. Об этом сообщил представитель властей Каталонии Хорди Турул. Он заверил, что членам избирательной комиссии удалось получить доступ более чем к двум миллионам бюллетеней, однако еще около 770 тысяч осталось в школах, опечатанных правоохранительными органами.

Федеральные полицейские принимали непосредственное участие в референдуме. Они вламывались на участки для голосования, уничтожали бланки, арестовывали самых отъявленных протестующих. Позднее службы охраны правопорядка начали использовать резиновые пули для разгона жителей Каталонии.

Rajoy: "Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña" https://t.co/HtkcrJgLXt pic.twitter.com/9daeDFdFYM — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) 1 октября 2017 г.

В результате действий полиции пострадали больше 800 человек, сообщается в Twitter Министерства здравоохранения республики. Официальные же власти отказываются признавать сам факт проведения голосования. "Сегодня не было референдума самоопределения в Каталонии", – заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.