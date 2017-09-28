Как в Каталонии промывают мозги

Все авторы

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Четверг 28 сентября
Лента новостей
13:35
Тиньков обогатился на $400 млн на фоне скандала
13:23
Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"
13:21
Безрукова преобразилась после развода
13:16
Ученые изобрели многоразовую туалетную бумагу
12:56
В столице найден клад XVII века
12:55
Земля и Марс стали на 40% меньше
12:47
Предателя Родченкова объявили в международный розыск
12:33
Когда инопланетяне нападут на людей
12:25
Врачи дали мало шансов Сати Казановой
12:23
Убивший инвалида за лайки получил 12 лет колонии
12:21
Три чашки кофе в день помогут победить ВИЧ
12:19
Украинские ракеты доверили пьяным охранникам
11:58
Том Круз раскрыл секрет своих необычно пышных ягодиц
11:51
Гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны
11:45
Порошенко сделал бизнес на крови африканцев
11:35
Романец и Гусев вдрызг разругались во время медового месяца
11:32
Найдены следы первой жизни на Земле
11:30
В Сети появилось свадебное фото Седоковой и известного певца
11:22
Лидер "Христианского государства" убил соседку ради денег
11:14
Поклонская связала кризис в "ВИМ-Авиа" с "Матильдой"
10:47
Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину
10:43
Конкурс красоты был сорван из-за уродства участников
10:32
"У меня было больше 1000 женщин": рай короля обнаженки
10:26
Труп 10 дней пролежал в квартире на юго-западе Москвы
10:17
Доллар и евро вступили в заговор против рубля
10:06
Потерявшая мужа Юлия Ауг отчаялась найти свое счастье
09:52
Почему любовники симулируют оргазм
09:45
Популярная актриса шокировала своим возрастом
09:26
Шурыгина и Басков поженятся в необычный день
09:23
Как мастурбация влияет на успешность мужчины
09:20
На юге Москвы мужчине прострелили живот
08:49
Зять Трампа внезапно оказался женщиной
08:45
Шикарная жизнь новой супруги Аршавина
08:44
США выдвинули абсурдные обвинения против России
08:39
Молодая жена 91-летнего Хефнера веселилась в момент его смерти
07:54
Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
06:42
Умер создатель Playboy Хью Хефнер
22:02
Краснодарские каннибалы устраивали жуткие обеды в заброшенном доме
21:54
Похотливые посетители выставки замучили секс-робота
21:52
Украинский депутат сломал коллеге челюсть (видео)
21:39
Семенович решила усыновить ребенка
21:32
Учителя обвинили в краже миллионов под прикрытием "Матильды"
21:31
Редакцию "Новой газеты" эвакуировали из-за звонка о бомбе
21:10
Стала известна судьба Вари Карауловой
20:58
Юные спортсмены попали в больницу с отравлением
20:56
Шаляпин обвинил мачеху в попытке убить отца
20:53
В Британии родился безухий младенец с густой шевелюрой
20:48
В США подстрелили темнокожего Адольфа
20:24
Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
20:21
Спускавшийся по простыне романтик сорвался с четвертого этажа
20:17
По подозрению в жестоком убийстве в Петербурге задержали мигранта
20:14
Промсвязьбанк показал уверенную динамику на рынке кредитования
20:06
В Москве школьница выжила после падения с седьмого этажа
20:03
Звезда "Физрука" сыграла перед смертью свою главную роль
19:52
Когда по Москве ударят заморозки
19:45
Близкие "пьяного" мальчика рассказали о сокрытии ключевых улик
19:40
В парке "Сокольники" пройдет фестиваль "Здоровая осень"
19:28
В столице погиб ребенок из Северной Кореи
19:23
В Москве эвакуировали детский сад
19:14
В Воронеже задержали устроившего кровавую бойню пенсионера
19:12
В Вологде пьяный избил полицейского
19:08
Владелец "ВИМ-Авиа" исчез после скандала
19:04
Глава Росавиации отчитался в Думе по "ВИМ-Авиа"
18:53
Раскрыты детали операции по устранению Доку Умарова
18:45
Володин: необходимо исключить повторение ситуации с "ВИМ-Авиа"
18:42
Якубович отказался принимать чернокожего близнеца
18:20
На поверхности Плутона нашли небоскребы
18:18
Итальянка вышла замуж за саму себя
18:13
Почему Печень отторгает звезду "Дома-2"
18:06
Невеста отказалась выходить замуж за Астахова
17:57
Госдума защитит банковские вклады малого бизнеса
17:52
В Керчи перевернулась маршрутка с пассажирами
17:38
Российская модель Playboy показала соблазнительную грудь
17:38
Самые богатые актрисы на телевидении
17:33
Барина Михалкова подняли на смех
17:21
Саакашвили напал на Путина с нелепыми обвинениями
17:05
Заяц выпал из электрички и погиб
16:59
Путин устроил разнос из-за "ВИМ-Авиа"
16:58
В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко
16:49
Питерская учительница расписала лоб школьнику и расплакалась
16:39
У Якубовича объявился чернокожий близнец
16:31
Глава Росавиации доложит Госдуме о ситуации с "ВИМ-Авиа"
16:21
Наследница Николая II заявила о правах на "Матильду"
16:16
Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"
16:12
Россия и США заключили тайное соглашение
16:05
Сын Фриске заставил замолчать Шепелева
16:05
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
16:04
Украина нанесла новый удар по "Газпрому"
16:01
Охлобыстин плачет по ночам
15:47
На Киевском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП
15:35
Васильева выступила против платных услуг в школах
15:34
Щербаков объяснил нападки Фримена на Путина
15:32
Пожилой ветеран пять лет насиловал внука
15:30
Известная ведущая возмущена интригами Малахова
15:29
Петербурженка выдала себя за инвалида ради кражи коляски
15:27
В Воронеже пенсионер застрелил сына и невестку
15:23
Главные мероприятия на InterCHARM-2017
15:18
Безутешная возлюбленная высказалась о смерти Клинаева
15:15
Назван самый привлекательный тип мужчин
15:13
Страшное видео с места гибели актера Клинаева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
Беременная Ковальчук показала большой живот
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
Почему Диме и Наташе 18 лет позволяли есть людей
Блоги

Как в Каталонии промывают мозги

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Oesterle
Дарья Шарова

Дарья Шарова блогер

 Международный секретарь ВОО " Молодая Гвардия Единой России ", политолог, журналист, общественный деятель.
Не утихают разговоры о предстоящем референдуме в Каталонии. С экрана телевизора как по России 24, так и испанском RTEVE.es показывают видео, как сотни людей на улице, якобы призывающие восстать против власти Мадрида и взять представляющуюся возможность получить независимость.
прочитано 143 раза

В статье я поделюсь лишь своими наблюдениями от пребывания в городах Каталонии и фотографиями сделанными там.

Мой первый визит был около двух лет назад, я была наблюдателем на выборах в региональный парламент Каталонии в городе Реус. Уже тогда ходили разговоры о проведение референдума, но политическая ситуация была не простая. Для премьер-министра Марьяно Рахоя было важнее сохранить большинство в парламенте страны, пройти перевыборы и остаться лидером партии Partido Popular. Было очевидно, что у Мадрида не хватает сил на каталонских сепаратистов.

Однако последние, в особенности пользуясь полной поддержкой региональных властей Каталонии (за счет государственного бюджета!) развернули активную кампанию по промыванию умонастроений населения – слоган "Каталония не Испания!" можно было встретить на каждом углу. По телевизору, в газетах, на листовках на улицах. Надо отметить, что первая попытка отделиться произошла в 1871 году, и периодически сепаратистские настроение то затихали, то возобновлялись. За прошедших два года, ситуация изменилась. Во многом благодаря работе регионального правительства Каталонии, которое, надо отметить, провело хорошую политтехнологическую кампанию, и с финансовой поддержки которого были созданы фонды и НКО, где под видом демократии и свободы слова пропагандировали сепаратистские идеи. И все же по данным последних опросов общественного мнения 60% каталонцев не поддерживают идею отсоединения.

Фото: личный архив

Испания является одной из самых прогрессивных стран Европы, после падения режима Франко пошел поступательный процесс в умах элит, правые идеи стали приравниваться к национализму, это стало благодатной почвой для роста левых идей. Возрастная часть Испании, придерживается хоть и центристской, но Народной партии Испании, а молодежь в многом поддерживает идеи левых из PODEMOS. Поэтому когда в Барселону со всей  Каталонии ( численностью  7, 5 миллионов человек) съезжаются 4000 активистов, это не тот объем, который отражает реальное мнение населения.

Фото: личный архив

Вместе с тем, за прошедшее время Марьяно Рахой с абсолютным большинством переизбирался на съезде на следующие четыре года, как лидер народной партии Испании, смог договорится с социалистами и сформировать после двух выборов правительство - политическая ситуация очевидно постепенно нормализовалась. Поэтому все силы сейчас брошены на усмирение ситуации в Каталонском регионе. На кануне были изъяты порядка одного миллиона бюллетеней для голосования 1 октября; полиция перешла в прямое подчинение Мадриду, взамен управления региональной властью и главное сами жители стали выходить на улицы с флагами Испании в знак протеста действий сепаратистов.

Ситуация не простая, и не проста потому что уже слишком запущена. Тем не менее, потеря Каталонии будет провалом и концом политической карьеры не только для премьера Рахоя, но и политической элиты Брюсселя. Поэтому очевидно, что будет сделано все возможное, чтобы этого не произошло. 

28 сентября 2017, 13:23

комментарии

Политика

Путин устроил разнос из-за "ВИМ-Авиа"
В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко
Россия и США заключили тайное соглашение
Саакашвили напал на Путина с нелепыми обвинениями

Шоу-бизнес

Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"
Безрукова преобразилась после развода
Врачи дали мало шансов Сати Казановой
Друзья и коллеги взвыли от скверного характера Гузеевой

Проишествия

Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненным в ДТП
Украинский депутат сломал коллеге челюсть (видео)
В США подстрелили темнокожего Адольфа
Пожилой ветеран пять лет насиловал внука

Lifestyle

Наследница Николая II заявила о правах на "Матильду"
Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"

С орущей ведущей случилась настоящая истерика
Шоу-бизнес

Врачи дали мало шансов Сати Казановой

В жизни популярной певицы наступил кризис
Шоу-бизнес

Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"

Ольга Рапунцель не может встать с кровати

Гороскоп

Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября

Фоторепортажи

Самые богатые актрисы на телевидении
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы

Регионы

Близкие "пьяного" мальчика рассказали о сокрытии ключевых улик
Спускавшийся по простыне романтик сорвался с четвертого этажа
В Воронеже задержали устроившего кровавую бойню пенсионера
Заяц выпал из электрички и погиб
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru