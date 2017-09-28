Как в Каталонии промывают мозги

Не утихают разговоры о предстоящем референдуме в Каталонии. С экрана телевизора как по России 24, так и испанском RTEVE.es показывают видео, как сотни людей на улице, якобы призывающие восстать против власти Мадрида и взять представляющуюся возможность получить независимость.

В статье я поделюсь лишь своими наблюдениями от пребывания в городах Каталонии и фотографиями сделанными там.

Мой первый визит был около двух лет назад, я была наблюдателем на выборах в региональный парламент Каталонии в городе Реус. Уже тогда ходили разговоры о проведение референдума, но политическая ситуация была не простая. Для премьер-министра Марьяно Рахоя было важнее сохранить большинство в парламенте страны, пройти перевыборы и остаться лидером партии Partido Popular. Было очевидно, что у Мадрида не хватает сил на каталонских сепаратистов.

Однако последние, в особенности пользуясь полной поддержкой региональных властей Каталонии (за счет государственного бюджета!) развернули активную кампанию по промыванию умонастроений населения – слоган "Каталония не Испания!" можно было встретить на каждом углу. По телевизору, в газетах, на листовках на улицах. Надо отметить, что первая попытка отделиться произошла в 1871 году, и периодически сепаратистские настроение то затихали, то возобновлялись. За прошедших два года, ситуация изменилась. Во многом благодаря работе регионального правительства Каталонии, которое, надо отметить, провело хорошую политтехнологическую кампанию, и с финансовой поддержки которого были созданы фонды и НКО, где под видом демократии и свободы слова пропагандировали сепаратистские идеи. И все же по данным последних опросов общественного мнения 60% каталонцев не поддерживают идею отсоединения.

Испания является одной из самых прогрессивных стран Европы, после падения режима Франко пошел поступательный процесс в умах элит, правые идеи стали приравниваться к национализму, это стало благодатной почвой для роста левых идей. Возрастная часть Испании, придерживается хоть и центристской, но Народной партии Испании, а молодежь в многом поддерживает идеи левых из PODEMOS. Поэтому когда в Барселону со всей Каталонии ( численностью 7, 5 миллионов человек) съезжаются 4000 активистов, это не тот объем, который отражает реальное мнение населения.

Вместе с тем, за прошедшее время Марьяно Рахой с абсолютным большинством переизбирался на съезде на следующие четыре года, как лидер народной партии Испании, смог договорится с социалистами и сформировать после двух выборов правительство - политическая ситуация очевидно постепенно нормализовалась. Поэтому все силы сейчас брошены на усмирение ситуации в Каталонском регионе. На кануне были изъяты порядка одного миллиона бюллетеней для голосования 1 октября; полиция перешла в прямое подчинение Мадриду, взамен управления региональной властью и главное сами жители стали выходить на улицы с флагами Испании в знак протеста действий сепаратистов.

Ситуация не простая, и не проста потому что уже слишком запущена. Тем не менее, потеря Каталонии будет провалом и концом политической карьеры не только для премьера Рахоя, но и политической элиты Брюсселя. Поэтому очевидно, что будет сделано все возможное, чтобы этого не произошло.