Поляки разрешили России поделить Украину

"Недуг искалеченной памяти" – вот причина болезненного отношения поляков к любой попытке Запада наладить отношения с Россией. Это объясняет панику, охватившую политиков в Варшаве при слухах о возможном сотрудничестве Вашингтона с Москвой. Однако Польше можно расслабиться: сегодня не она является ставкой в игре двух гигантов, заверяет польский политолог.

На сей раз торг между Москвой и Вашингтоном будет вестись по поводу Крыма и санкций. Так что Польша может не волноваться, подчеркнул Миха Кузь.

"Мы можем ожидать того, что, как и многие его предшественники, Дональд Трамп попытается договориться с Россией. Но я бы хотел отметить, что это может усложнить курс нашей восточной политики. Однако при всем этом Польша не является ставкой в соглашении. Ею также не является ни наш суверенитет, ни принадлежность к какой-либо сфере влияния", – заявил политолог в интервью Polskie Radio.

"Ставкой является статус Крыма, экономические санкции, сотрудничество с Россией на различных международных форумах, а также тот факт, что с Москвой будут больше считаться в ООН", – уверен политолог. По словам эксперта, поляки паникуют, потому что страдают от недуга "искалеченной памяти". Но им надо помнить, как к ним отнеслись союзники во время Второй мировой войны, а они любую попытку соглашения Запада с Россией рассматривают как начало предательства и возможность разделения их страны.

"Не в наших интересах, чтобы Россия сильно навредила Украине. Но также не в наших интересах, чтобы дело дошло до военного столкновения на линии Россия-НАТО, ведь тогда мы бы стали фронтовым государством", – отметил Михал Кузь.

Политолог признал, что Польша не во всем может помочь Украине. "Но это вина не Трампа, а времени, в котором живут люди, кризисов, в которых оказались ЕС и НАТО", – заключил он.