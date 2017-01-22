Солдат опозорил американскую армию в Польше

Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП Любуском воеводстве на западе Польши . Как сообщает TVN24, в результате инцидента из фуры высыпали боевые снаряды. "Согласно предварительным результатам проверки, автомобиль попал в занос, водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством", – отметил представитель местной полиции.

Вокруг места аварии была организована двухсотметровая зона безопасности. Сообщается об одном госпитализированном пострадавшем.