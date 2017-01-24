Польские националисты избили украинцев

В Подкарпатском воеводстве пятеро польских националистов избили украинских студентов. Согласно предварительной информации, злоумышленники остановили украинцев и задали им вопрос о Львове. Студенты ответили, что Львов является украинским городом. После этого националисты оскорбили и побили студентов, сообщает РИА ФАН со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов Польши.