Польша станет "геополитической котлетой" в руках Трампа

Дональду Трампу после вступления в должность президента США понадобится противовес китайским амбициям. Как сторонник политического реализма, он объединится против Китая с Россией. А разменной монетой в игре двух держав станет Польша, которую Вашингтон отдаст Москве.

Москва назначит Вашингтону очень высокую цену за участие в антикитайском союзе. Панически-конспирологический прогноз публикует польское издание Rzeczpospolita. По мнению автора статьи, директора аналитического центра Warsaw Enterprise Institute Анджея Талаги, новый президент США начнет свое правление с ревизии американской стратегии. Такой "аудит" может означать перестройку отношений США с некоторыми союзниками, включая Польшу, подчеркивает автор.

"Самый большой геополитический вызов для Польши в 2017 году будет заключаться в том, чтобы убедить новую администрацию США, что Польша – неотъемлемая часть американской системы безопасности, а не зона деформации, которая может стать предметом торга с Россией. От того, удастся ли это, будет зависеть наша безопасность", – пишет издание.

Автор напоминает, что еще перед выборами Дональд Трамп признал Китай самой большой геополитической угрозой для США. Следовательно, он будет искать в лице России противовес китайским амбициям, делает вывод Талага. К такому заключению можно прийти также на основании назначения Рекса Тиллерсона госсекретарем, а Генри Киссинджера – на должность советника президента по внешнеполитическим вопросам. "Киссинджер – профессионал в вопросах переговоров с диктатурами, благодаря ему в 70-х США повернулись к Китаю, чтобы противостоять господству СССР над Евразией", – пишет издание.

Сегодня возможен такой же поворот, но в противоположном направлении, считает автор статьи. И Москва непременно назначит высокую цену за "антикитайский прыжок". Она потребует признания российского господства на постсоветском пространстве, снижения степени вовлеченности США в политику прибалтийских стран и Польши, а также, возможно, Румынии, начнет борьбу за ключевую роль на Балтийском и Черном морях, считает Талага.

Однако Польша не может допустить ситуации, когда станет для Вашингтона "котлетой, которой можно будет угостить партнеров за геополитическим столом", пишет издание. Избежать подобного сценария можно, лишь став надежным союзником и "ценной вооруженной силой" – путем радикальных увеличений расходов на оборону, немедленного улучшения отношений с Германией, создания американской сферы интересов в Европе, считает автор. Но главное, по его мнению, – стабилизация политической ситуации внутри страны.